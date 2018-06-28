党报谈姥姥外婆之争:推广普通话不是消灭禁止方言

原标题：当“姥姥”遇上“外婆”（行与思）

《 人民日报 》（ 2018年06月28日 18 版）

近日，上海小学语文教科书《打碗碗花》一文中，“外婆”全部改成了“姥姥”，引发舆论热议。上海市教委日前表示，将该文中“姥姥”一词恢复为原文的“外婆”一词，同时依法保障作者权益。

“刘外婆进大观园”“姥姥的澎湖湾”……知道是一个意思，但听起来别扭。因为“刘姥姥”和“外婆的澎湖湾”等词汇或作品人们已经耳熟能详了。更重要的是，“外婆”和“姥姥”，如今在交流与沟通中已无任何障碍，即便小学生当时弄不清楚，也会在日后的成长中逐渐明白其称谓的统一。

我国地域辽阔，汉语与少数民族语言的方言众多。因此，2000年颁布的《中华人民共和国国家通用语言文字法》规定，汉语普通话为国家通用语言。关于“外婆”和“姥姥”之争，根据有关专家考据，两者最初可能都来自方言，但它们早就进入汉语普通话词汇系统，变成了通用语言，并且不以地域为界，在全国范围内广泛使用。

在语言发展演变中，普通话不断吸收方言的有用成分，反过来，方言对普通话也有影响。而方言一旦进入普通话系统，就变成了普通话的一员，不宜再视其为方言。知晓语言的规矩，明了语言的丰富多彩，情感上不产生隔阂，不但为课文本身的内涵加了分，也让大众从语言规范上得到更广泛的认可。

我们推广普通话，是为了消除方言之间的隔阂，而不是禁止和消灭方言。希望让“姥姥”与“外婆”握手拥抱，使普通话的推广运用更科学、更符合时代的要求。

责任编辑：霍宇昂