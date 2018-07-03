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中国救援队参与搜救的泰足球队被找到 外交部回应

中国救援队参与搜救的泰足球队被找到 外交部回应
2018年07月03日 15:38 环球网
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　　原标题：中国救援队参与搜救 泰足球队被找到 外交部：“中泰一家亲”深入人心

　　[环球网综合报道]2018年7月3日外交部发言人陆慷主持例行记者会，有记者问道，据报道，6月23日失踪的泰国12名少年足球运动员和1名教练昨天被救援人员发现，所有人都还活着且生命体征尚好。我们注意到，有中国民间救援队自发参与到有关搜救行动中。请问你对此有何评论？

　　陆慷回应称，作为泰国的亲密友好邻邦，我们从一开始就十分牵挂泰方失踪人员的安危。我们对搜救行动取得重大进展、所有失踪人员都被找到且生命体征尚好感到欣慰。你提到有中国民间救援队自发积极参与到有关搜救行动中去，我想这正印证了中国有句话叫“一方有难、八方支援”，更说明“中泰一家亲”深入人心。

　　我们希望孩子们和他们的教练尽快获教，祝愿他们早日康复。

责任编辑：霍宇昂

中泰搜救一家亲
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