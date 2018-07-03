“一带一路”法治合作国际论坛有何成果?中方回应

原标题：“一带一路”法治合作国际论坛有何成果？外交部回应

[环球网综合报道]2018年7月3日外交部发言人陆慷主持例行记者会，有记者问道，7月2日至3日，“一带一路”法治合作国际论坛在北京举行。你能否介绍一下论坛有关情况和主要成果？

陆慷回应称，由中国外交部和中国法学会联合举办的“一带一路”法治合作国际论坛今天上午刚刚闭幕，发表了共同主席声明，提出要在共商、共建、共享原则基础上开展法治合作，遵守和完善有关国际规则体系，积极预防和妥善解决争端，深化“一带一路”法治交流与合作，为“一带一路”提供更加坚实的法律支撑和制度保障。我们注意到，论坛受到高度关注。

王毅国务委员兼外交部长在论坛开幕式上演讲时指出，规则法治既是“一带一路”走向世界的通行证，也是应对风险挑战的安全阀，既要推进“一带一路”基础设施的“硬联通”，也要加强“一带一路”规则标准的“软联通”。中国鼓励并支持“一带一路”法治交流与合作，将出资实施“‘一带一路’法治合作研修项目”。

中方愿与各方一道，加强包括国际法治合作在内的各领域合作，推动“一带一路”建设取得更大发展。

责任编辑：霍宇昂