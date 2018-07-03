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美国务卿蓬佩奥本月将访朝与金正恩会面 中方回应

美国务卿蓬佩奥本月将访朝与金正恩会面 中方回应
2018年07月03日 16:08 环球网
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　　原标题：美国务卿三度访朝，中方称望两国切实落实共识

　　[环球时报—环球网报道 记者李司坤]美国白宫2日发布消息称，国务卿蓬佩奥将于本月5日至7日访问朝鲜，并同朝鲜领导人金正恩及其团队会面，以进行无核化问题的后续谈判。

　　7月3日，在外交部举行的例行记者会上，有记者就此事提问道，中国对此有何期待？发言人陆慷回应称，希望朝美双方能切实落实好两国领导人达成的共识，推动后续的协商进程取得积极成果。

　　“上个月，朝美双方领导人在新加坡举行了成功的会晤，达成了很多共识和积极的成果，”陆慷表示，“我们希望朝美双方能够继续积极地相向而行，互相释放善意，切实落实好两国领导人达成的共识，推动后续的协商进程取得积极的成果。”

责任编辑：霍宇昂

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