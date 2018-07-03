原标题：美国官员公开谋求伊朗政权更迭 外交部回应

[环球网综合报道]2018年7月3日外交部发言人陆慷主持例行记者会，有记者问道，第一，美国国务院昨天称希望将伊朗的石油出口额降为零。中国在这方面会与美国进行何种程度的合作？如果美国制裁中国与伊朗进行贸易往来的企业，中方如何回应？第二，特朗普的律师朱利安尼和美国总统国家安全事务助理博尔顿公开谋求伊朗政权更迭。中方对此有何评论？

陆慷回应称，关于第一个问题，中方一贯反对单边制裁和“长臂管辖”。中国和伊朗是友好国家。我们在符合各自国际法义务的框架内保持着正常交往与合作，这无可非议。

关于第二个问题，中方一贯主张国家之间在和平共处五项原则基础上发展彼此关系，其中一项重要的原则是互不干涉内政，一国的独立、主权和领土完整应得到充分尊重。一国选择什么样的政治制度和发展道路应由本国人民自己决定。

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