新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

北京一高楼外墙保温层坠落 3人被砸伤1人仍在昏迷

北京一高楼外墙保温层坠落 3人被砸伤1人仍在昏迷
2018年07月08日 07:08 新京报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　7月5日，北京市顺义一小区某楼房外墙保温层整体脱落，三名路人不幸被砸中。据目击者称，两名年轻女子下班回家时被砸中，还有一六旬老人被小块板子击中后脑。目前三名伤者仍在医院接受救治，老人颅脑损伤仍处于昏迷状态。

责任编辑：霍宇昂

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区