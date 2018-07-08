北京一高楼外墙保温层坠落 3人被砸伤1人仍在昏迷

7月5日，北京市顺义一小区某楼房外墙保温层整体脱落，三名路人不幸被砸中。据目击者称，两名年轻女子下班回家时被砸中，还有一六旬老人被小块板子击中后脑。目前三名伤者仍在医院接受救治，老人颅脑损伤仍处于昏迷状态。

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