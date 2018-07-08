普吉翻船幸存者：凤凰号20人没穿救生衣 出来几个

原标题：南方都市报：追问普吉翻船：幸存者称凤凰号近20人没穿救生衣，只能紧抓舱门

来源：南方都市报

泰国普吉翻船事件牵动着许多人的心，截至7日晚间，搜救工作仍在进行，共有41人遇难（包括38名中国人），仍有15人失踪（包括8名中国人）。据多段游船倾覆瞬间视频以及多位幸存者的讲述，事发当时很多人未穿戴救生衣。

这起被认为是泰国近十年来最大沉船事件悲剧发生背后，是否跟游船安全规范操作不当有关？游客在上船前是否被提醒相关安全须知并被要求全程穿戴救生衣？

游船倾覆前视频画面截图，舱内近二十名游客没有穿救生衣。图片来自梨视频。

幸存者回忆：“二楼有近二十人，全都没有（穿）救生衣，‘出来’的就三四个”

北京时间7月5日18时45分，两艘载有中国游客的游船在泰国普吉岛附近海域翻沉，事故中遇难和失踪人员均来自“凤凰号”游船。

根据事后官方公布的消息以及“凤凰号”船长的回应，我们大致可以拼凑出事故发生原因：游船在海上突遇特大暴风雨，有垃圾被卷入游船排水系统，导致船体不稳，船舱进水后水泵来不及把水抽干，接着一波一波大浪打过来，船在很短时间内发生倾斜随后下沉，许多游客来不及逃生致使发生悲剧。

资料显示，此次不幸倾覆的“凤凰号”游艇，船体宽8米，长38米，最大载客量为200人，内部共分为4层，是一艘豪华游艇，号称“超大船身，稳如泰山”。但出海行程有风险，导游或船务人员是否在行程前向游客告知海上项目的安全注意事项？是否要求全程穿戴救生衣？

“凤凰号”船长事后接受媒体采访时表示，在游船开始沉没时，他警告乘客穿好救生衣，并准备充气救生筏。

据一位普吉事故幸存者发布的游船倾覆瞬间视频显示，巨浪使得船只摇晃的地很厉害，其中船舱内有一层游客都没有穿救生衣，有的坐着有的站着，试图依靠舱内固定物体保持身体平稳。她事后回忆称，这一层舱内有近二十人，只逃出来三四个人。

另一位经历此次风浪的广州市民姗姗告诉南都记者，开船不久后暴风雨开始袭来，导游和船长商量把人转移到船舱内，但由于转移过程中风浪非常大，很多人都来不及穿戴救生衣，船舱外导游和船员们把救生衣给予了坐在门口的游客，没有穿救生衣的人则紧紧抓住船舱门，避免被风吹走。

另外一位幸存者事后讲述，船身倾斜时船员开始发救生衣，她的弟弟没来得及穿上救生衣，目前仍出于失踪状态。

遇难者中有儿童，有消息称，普吉的游船上一般没有儿童专用救生衣，儿童穿着大人的救生衣，不贴身，落水后会失去平衡，不能起到救援的作用。

7日晚，三具遗体在搜救人员护送下在普吉phanwa码头上岸。南都特派记者张志韬摄。发自泰国普吉。

未穿救生衣致丧命，泰国此前有多起案例

就在普吉翻船事件发生的一个多月前（5月23日），在普吉府举办的2018年中国游客赴泰南旅游安全联席会议上，就曾讨论过增派海滩救生员、规范浮潜等涉水项目安全管理、推动普吉旅游基础设施建设、加强车辆船只安全检查等问题。普吉府府尹就曾表示，普吉地方政府今后将以更高标准严格要求旅游从业机构和人员提高安全保障意识，采取切实有效措施整治安全隐患。

普吉岛是泰国旅游胜地之一，普吉连续三年位列中国游客最热门海岛游目的地榜首，是泰国最大旅游客源国。据官方报道，2016年有超过250万中国游客到泰南地区旅游。2017年赴泰南地区的中国游客350余万人次中就有约250万人到访普吉，而自由行游客比例更是连年大幅攀升。

中国游客赴泰国旅游火热的背后，游客意外受伤、溺水死亡事故频发。官方数据显示，2016年有43名中国游客涉水死亡。2017年有49名中国游客因涉水事故死亡。

因为未正确佩戴救生衣而险些酿成惨剧或已经酿成的惨剧时有发生。

今年6月，泰国春武里府梭桃逸县占安岛附近有外籍游客出海潜水观珊瑚时溺亡，据死者妻子透露，事发前，丈夫租用芭堤雅海洋游艇俱乐部的游艇出海潜水观珊瑚，而船只停靠的位置海水暗流强，加上其并没有穿救生衣，所以猜测是被强暗流吸入溺水而死。

今年1月，载有27名中国游客的快艇在泰国南部甲米府皮皮岛海域起火爆炸，导致多人不同程度受伤，其中5人重伤。快艇先是快艇发动机发生故障冒出浓烟，随后起火，船员随即指挥船上游客穿上救生衣后跳海，从而得以获救。

另据泰国《世界日报》报道，今年3月泰国攀牙府（与普吉岛北部相邻）严查违规游船，发现游客不穿救生衣等情况，会立即进行处罚并禁止出海。当地相关负责人称当地一些旅游服务项目从业者没有获得相关部门的批准，可能会存在一些安全隐患。对此他们表示会增加检查次数，要求从业者严格按照规定服务游客，特别是要求游船从业者一定要确保所有游客穿救生衣。

沉船事故中，救生衣就相当于救命稻草

频繁发生的海外游安全事故为游客出行的个人安全敲响警钟。《中国公民赴泰南安全旅游手册》（2017年3月）中提到：参加涉水项目务必全程穿戴救生衣，如未提供，应主动要求。泰国使馆方面在关于泰南旅游安全提示中也规定了“游客参加浮潜项目务必全程穿戴救生衣”。

在各大旅游平台和游客自由行攻略中，也都有参加涉水项目必须穿着救生衣等安全提示。南都记者查询各大旅游平台，在“普吉岛大小皇帝岛超豪华游艇凤凰号一日游”项目的安全提醒中，都注明了游客在出海行程中需要正确穿戴救生衣。

如此看来，如果游客在上船前被嘱咐要按照规定全程穿戴好救生衣，并在突发来临时刻受到正确指引进行逃生，是否就可以避免惨剧发生。

自由行出海项目安全问题引起重视，在质疑是否规范操作的同时，一位当地导游事后在接受媒体采访时也表示，豪华游艇船内空间较大，即使游客上船按规定穿上救生衣，但也无法避免游客中途私自脱掉的情况发生，“没办法严格监控到每个人”。

海外游如何保障个人安全，除了规范操作外，个人安全意识的提升也尤为重要。国家应急广播对乘船游客的安全提醒，如果在事故中不幸落水，只要身着救生衣就有被救援的机会。在沉船事故中，救生衣就相当于救命稻草，船只开始下沉时，要尽快远离内部船舱及船只中央区域，尽快上到甲板。在没有救生衣的情况下，要充分利用身边的水桶、长靴、冷藏柜或空塑料瓶等一切可以漂浮的物品，使自己漂浮在海面上等待救援。

采写：南都记者 王琦

责任编辑：霍宇昂