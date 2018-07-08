台风“玛莉亚”下周三或先后登陆我国台湾和福建

原标题：台风“玛莉亚”最新预报公布！下周三或先后登陆我国台湾和福建

上海发布7月8日消息，一起来看下今年第8号台风“玛莉亚”的最新预报信息。

中央气象台说，“玛莉亚”目前仍为超强台风级，今天早晨5点钟位于台湾省宜兰县东偏南方约1930公里的西北太平洋洋面上，预计11日早晨到上午在台湾东部沿海登陆，尔后越过台湾岛于11日中午到傍晚在福建沿海再次登陆，登陆后继续向西北方向移动，强度快速减弱。具体会带来哪些影响，请关注小布的更新信息。

台风位置

今年第8号台风“玛莉亚”（超强台风级）的中心今天（8日）早晨5点钟位于台湾省宜兰县东偏南方约1930公里的西北太平洋洋面上，就是北纬18.7度，东经139.3度，中心附近最大风力仍有16级（52米/秒），中心最低气压为935百帕，七级风圈半径300-400公里，十级风圈半径100-120公里，十二级风圈半径50公里。

未来趋势

预计，“玛莉亚”将以每小时20公里左右的速度向西偏北方向移动，逐渐向台湾以东洋面靠近，并将于11日早晨到上午在台湾东部沿海登陆，尔后越过台湾岛于11日中午到傍晚在福建沿海再次登陆（台风级或强台风级，12-14级，33-42m/s），登陆后继续向西北方向移动，强度快速减弱。9日晚上开始，东海、台湾以东洋面自东向西风力将逐渐加大。

责任编辑：霍宇昂