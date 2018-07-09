台湾网友梳理出清代垃圾奏折集锦 回复亮了(图)

原标题：皇帝看了要崩溃：竟敢浪费朕的时间

台湾网友梳理的清代垃圾奏折集锦。

我们知道，皇帝是要批阅奏章的，如果是一个勤政的皇帝，那每天要处理的公文相当地多，可能要从凌晨一直忙到晚上。。。

这本来也可以理解，但如果要批阅的有许多是垃圾奏折，就有点郁闷了吧？

下面是台湾网友整理的部分清代皇帝奏折和回复，大家感受下：

闽浙总督：这是台湾的土产叫芒果，献给皇上您

康熙：知道了，这种东西没什么用，不要再送了

过了一个月。。。

闽浙总督：这是台湾的土产叫芒果，献给皇上您

康熙：知道了，以前没看过芒果，本来想看看，看了之后似乎没什么用，以后不要送了（让你别送了还送什么送）

福建水师提督：禀告皇上，台湾有个妇人拾金不昧

雍正：已读（这点破事也发奏折？）

杭州织造：禀告皇上，朱一贵聚众起兵了！

康熙：你说话没头没尾的，什么鬼

其实皇帝这么回复已经很客气，因为这个杭州织造报告的消息，其实是个旧闻，早在之前两个月就有人报告过。

闽浙总督：禀告皇上，台湾有奸民聚众起事了！

康熙：这件事有点大，正在写招抚谕旨

按照历史记载，朱一贵当年4月底起事，闽浙总督5月初上报，6月中旬清军登陆，6月底局面平息。然而这个杭州织造孙文成却在7月跟皇帝说“台湾有人聚众起兵啦”。。

可以想象皇帝的心情。。。

杭州织造：法雨寺住持圆寂，还有个叫仇兆鳌的文人前段时间也死了

康熙：你把向朕请安的褶子和这个奏折放在同一个封套里面，欠收拾吗？

这位官封杭州织造的孙文成不仅糊涂，还特别喜欢向皇帝请安，下面是他给雍正写的请安奏折。

杭州织造：皇上您好吗？

雍正：朕很好

杭州织造：皇上您好吗？

雍正：朕很好

杭州织造：皇上您好吗？

雍正：朕很好

杭州织造：皇上您好吗？

雍正：朕很好

杭州织造：皇上您好吗？

雍正：朕很好

杭州织造：皇上您好吗？

雍正：朕很好

杭州织造：皇上您好吗？

雍正：朕很好，又胖了一点

可能是因为孙文成的请安奏折太多，皇帝都被搞糊涂了，比如下面这样⬇️

杭州织造：这是天气和粮食价格报告，请皇上过目

雍正：朕很好

这个直隶总督也很莫名其妙，已经上奏过的内容，翻来覆去地发⬇️

直隶总督：这是顺天府保定府等地6月初下雨的情况

康熙：到处都下雨，报告雨晴的奏折太多了，而且京城和京北的情况我早就知道了

直隶总督：这是顺天府保定府等地6月初下雨的情况

康熙：已经回复过了啊

直隶总督：这是顺天府保定府等地6月初下雨的情况

康熙：已经回复过了啊

直隶总督：这是顺天府保定府等地6月初下雨的情况

康熙：京城和京北12日又下了大雨我已经听说了，不必再报告了

直隶总督：这是顺天府保定府等地6月中旬下雨的情况，河道状况安好没有蝗灾

康熙：27日的雨我知道了，不要再继续报了（啊啊啊）

本来以为终于消停了，第二年又来了。。。

直隶总督：这是顺天府永平府等地下雨充足的情况

康熙：雨水早就充足了，你的报雨奏折也太密集了（是在刷屏吗？）

这还是那位直隶总督（当时是巡抚）

直隶巡抚：我可以回京城给皇上过生日吗？

康熙：不必上本

直隶巡抚：3月13日那天我来给皇上庆生？

康熙：不准来！

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果然当皇帝有当皇帝的苦啊！

环环：这条是转载，但环环也很累，原贴文有脏字，环环一个一个删掉了。

责任编辑：霍宇昂