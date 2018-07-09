北京海淀发布暴雨蓝色预警

中国天气网讯 据国家预警信息发布中心的消息，北京石景山区、门头沟区、海淀区和房山区气象台已分别发布蓝色、黄色预警信号。

石景山区气象台09日11时20分发布暴雨蓝色预警，当前石景山区局地降雨量已达30毫米，预计未来三小时强降雨仍将持续，请注意防范。

门头沟区气象台09日11时38分发布暴雨蓝色预警，当前门头沟区潭柘寺已达30毫米，预计未来三小时降雨仍将持续，浅山区局地可达50毫米，请注意防范。

海淀区气象台09日12时44分发布暴雨蓝色预警，当前海淀区温泉小时降雨量已达30毫米，预计未来三小时海淀沿山地区强降雨仍将持续，请注意防范。

房山区气象台09日12时45分升级发布暴雨黄色预警，目前，城关站、周口店镇车厂站6小时累积降雨量已超过70毫米。预计今天白天，房山区将出现小时雨强超过50毫米的短时强降水。山区及浅山区可能出现强降水诱发的中小河流洪水、山洪、地质灾害等次生灾害，低洼地区可能出现积水，请注意防范。

责任编辑：霍宇昂