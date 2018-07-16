中国游客取消7300间在7月8月普吉酒店预订房间

据泰国《世界日报》报道，泰南酒店业协会会长功萨14日透露，受到船难事件影响，泰南酒店业协会19家会员酒店通报统计数字，中国游客已取消7-8月份期间普吉地区酒店订房7300多个房间，超过了当地酒店业的预估。

7月10日下午，泰国驻华大使馆官方微博发文就泰国副总理巴逸此前针对中国游客遇难的不当言论致歉。

他表示，酒店房间被取消的原因除了船难事件造成的直接打击影响以外，也可能是“某些人的气话”所引起，而这些负面话题被在中国的网络媒体上大肆转载疯传，引发心理效应。

泰国一电视台主播就此前泰国普吉岛翻船事故的不当言论鞠躬道歉。（图源：@泰国头条新闻）

功萨还表示，目前的中国游客退房效应不可避免，预计船难事件影响将持续至9月。

7月11日上午，普吉政府在查龙码头为沉船事故遇难者举行佛教超度仪式。崔萌摄

泰国观光与体育部常务次长蓬帕努12日表示，中国游客是泰国旅游市场的主要客源，普吉船难严重影响到中国游客游泰信心。每年游泰的中国游客逾1000万，消费超过5000亿铢，单是普吉岛，每年就吸引300万中国游客到此观光，消费不低于1500亿铢。他呼吁政府部门尽快妥善处理好事故善后问题，为中国游客重建游泰信心。

针对普吉船难抚恤事宜，蓬帕努指出，游客救助基金会已批准6400万泰铢作为此次事故的抚恤资金，罹难者每人抚恤100万泰铢，加上保险公司的赔偿，每人210万泰铢；受伤游客每人50万泰铢医药费，精神损失费每人2万泰铢，车旅费2万泰铢。

责任编辑：霍宇昂