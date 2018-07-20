北京市纪委书记张硕辅调任广州市委书记

识政君（ID：PoliticalInside）获悉，今天下午3时许，广州市召开全市领导干部大会。会议宣布中央决定，北京市委常委、市纪委书记、市监委主任张硕辅任广东省委常委、广州市委书记。
张硕辅
男，汉族，1965年8月生，湖南长沙人，1984年6月入党，1988年6月参加工作，研究生毕业（武汉水利电力学院水力学及河流动力学专业），工学博士，高级工程师。
曾任湖南省水利水电厅洞庭湖水利工程局副局长，省防汛抗旱指挥部办公室副主任（正处级），水利水电厅厅长助理、助理巡视员，水利厅副厅长，益阳市委副书记，水利厅党组副书记、副厅长、党组书记、厅长，娄底市委副书记、代市长、市长，永州市委书记，湖南省副省长，云南省委常委、省纪委书记。
2017年1月后到北京工作，期间，任十九届中央纪委委员，十三届全国人大代表，北京市委常委、市纪委书记，北京市监察委员会主任。
来源：“识政”微信公号
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