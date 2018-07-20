原标题：央企名录前两位巨头合并，领导班子亮相

来源：长安街知事

今年1月底，国资委央企名录排名前二的巨头——中核与中核建宣布合并，重组为新的中核集团。然而，新的领导班子并未一同亮相，时间达半年之久。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，答案终于昨日揭晓：中核原总经理余剑锋任新集团董事长，中核建原总经理顾军任新集团总经理，中核原董事长王寿君到龄退休。

从左至右：顾军、王寿君、国资委党委书记郝鹏、中组部副部长高选民、余剑锋

小伙伴们都知道，大型央企都有董事长、总经理两位“当家人”。近年来，央企合并的案例不断增加，如何安排好两家企业的4位领导干部，令合并后的企业发挥出最大功效，备受关注。

出现空缺不再补齐

一般来说，新集团的董事长、总经理会分别来自合并前的两家央企。此次中核、中核建的人事安排就是例子。此外，两家央企会在合并前加强人事交流，熟悉环境。在此过程中产生的职位空缺，基本不再补上，这样实际在岗的领导人数会减少。

以此次中核、中核建合并为例，2016年12月，中核董事长孙勤退休，中核建董事长王寿君接任。此后，中核建一直没有新的董事长到任，而是由总经理顾军代行职责，直到合并落定。

另一个例子发生在宝钢、武钢合并中。2013年7月，宝钢集团党委常委、宝钢公司总经理马国强调任武钢集团总经理，2015年5月接任董事长，此后武钢总经理职位一直空缺。这一安排被认为是宝钢、武钢即将合并的风向标。

领导离任或退休

在某些合并案例中，有的领导会视实际情况调离本企业。如2016年10月，宝钢、武钢正式合并为宝武钢铁集团，武钢董事长马国强任宝武钢铁董事长，宝钢总经理陈德荣任宝武钢铁总经理，宝钢董事长徐乐江则北上进京，出任工信部副部长。

今年3月，马国强转任湖北省委副书记，补缺升任中央政法委秘书长的陈一新。6月，陈德荣正式接任宝武钢铁董事长，掌舵这家7000亿资产的央企，而总经理一职目前空缺。

陈德荣

2017年11月，两大能源巨头神华集团和国电集团合并为国家能源投资集团，新集团总资产将近2万亿，董事长由国电原董事长乔保平出任，总经理由神华原总经理凌文出任。

而在此前，神华原董事长张玉卓、国电原总经理陈飞虎已奔赴新岗位。张玉卓于3月调任天津市委常委、滨海新区区委书记；陈飞虎于4月转赴大唐集团，任党组副书记、董事。

此外，有些央企合并的时机正值某位领导到龄退休，如此次王寿君退休，他出生于1955年7月，刚满63岁。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，此前出现过央企董事长、副董事长“双双退休”的情况。

2015年6月，南车、北车正式合并为中车集团，北车董事长崔殿国出任中车董事长、党委副书记，南车董事长郑昌泓出任中车党委书记、副董事长。到2016年11月，62岁的崔殿国和61岁的郑昌泓同时退休。

此后，中车集团总经理刘化龙接任董事长、党委书记，在合并前，他是南车集团总裁；奚国华则接任中车集团副董事长、总经理，在合并前，他是北车集团总裁。

从物理融合到化学融合

中核、中核建两大集团系出同门，是在1999年由中国核工业总公司（中核总）改组拆分的。

各自发展近20年后，两大集团除主业之外的业务领域都得到了很大拓展。重组之后，整个盘子更大、产业链更齐全、多元化发展延伸的领域更多，利于更好地在全球核电市场上竞争。

对于合并，王寿君曾打过一个生动的比方，“都是自由恋爱，但恋爱时间多长不一定，有的是闪婚，也可能有的谈十年没谈成，可能性都有”。

中核集团新任董事长余剑锋生于1965年10月，毕业于清华大学核反应堆工程专业，早先在中核集团工作，2006年任副总经理，2011年至2017年先后在国电投和国投集团任副总经理、总经理，2017年12月回到中核，接任总经理。

总经理顾军生于1963年6月，上海交通大学核动力工程专业毕业，曾是中国大陆第一个核电站——秦山核电站的首批反应堆操纵员，后历任三门核电公司副总经理、总经理，国家核电技术公司总经理。2015年3月，他出任中核建总经理、党组副书记。

央企合并重组，对于推动产业集聚和转型升级，促进战略性新兴产业发展，增强参与国际市场竞争能力有重要意义。

两大集团合并后，如何实现从“物理融合”到“化学融合”，是新领导班子要好好谋划的一篇大文章。

责任编辑：霍宇昂