被丈夫拉下水的女市长被判12年 曾日进万金

原标题：被丈夫拉下水的女市长，日进万金

来源：长安街知事

今年年初，内蒙古乌兰察布市原市长陶淑菊，因受贿2566多万，被判处有期徒刑12年。

日前，该案的检方起诉书公开。长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，上述赃款均由她经商的丈夫出面收受，且为了躲避调查，故意换成美元汇往在香港的账户。

陶淑菊受审

公开资料显示，陶淑菊出生于1962年3月，曾任赤峰市委常委、宣传部部长，市委副书记，二连浩特市委书记。

2011年3月起，她赴乌兰察布任代市长、市长，直至2016年4月落马。算下来，仅仅5年时间里，她与丈夫就敛财超过2566万，日均达1.3万元。

今年2月1日，巴彦淖尔市中院公开开庭，一审以受贿罪判处陶淑菊有期徒刑12年，并处罚金200万元。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，陶淑菊的丈夫名为王文奇，身份为包头恒泰国际经济技术合作有限公司股东。早在2016年3月，他就因涉嫌受贿罪被采取强制措施。

根据巴彦淖尔市人民检察院的起诉书，陶淑菊利用担任乌兰察布市长的职务便利，通过向相关政府部门和医院领导打招呼，帮助北京中奥盛达系统集成技术有限公司、北京鑫志亿兴商贸有限公司承揽项目、谋取利益，并伙同王文奇收受上述两家公司给予的好处。

具体来说，北京中奥盛达系统集成技术有限公司给了3笔，共计453万余元；北京鑫志亿兴商贸有限公司给了2笔，共计2113万余元。

值得注意的是，陶淑菊、王文奇短时间内攫取数额巨大的黑钱，其中一个重要的原因是将黑手伸向医疗系统，上述5笔贿赂款之中有4笔均属此类，涉及医院信息化建设、器械采购等。

陶淑菊

2011年七八月份，北京中奥盛达的老板杨志全找到王文奇，希望能承揽乌兰察布市中心医院的信息化建设项目。王文奇答应后转身找到妻子陶淑菊，而陶淑菊在明知丈夫想从中谋利的情况下，仍然向医院院长打招呼。

成功拿到该项目后，杨志全、王文奇约定，以后再有这种项目，两人以6：4的比例分配利润。于是2012年10月、2013年7月，在陶淑菊、王文奇的帮助下，杨志全相继拿到市卫生局县级医院信息化建设项目、市教育局多媒体教室设备采购项目。

期间，陶淑菊相继给市卫生局局长、市教育局局长、市财政局局长打招呼。王文奇则跑到千里之外的北京雍和宫西门附近、北京花园东巷等地收受赃款。

如果说，中奥盛达染指的是乌兰察布医院、学校“软件”，那么北京鑫志亿兴则是通过陶淑菊、王文奇，在医院的“硬件”方面谋取非法利益。

2012年，该公司老板韩晓峰及其弟韩涛找到王文奇，希望能帮助承揽医疗器械项目，并约定利润五五分。陶淑菊则在听取市中心医院院长工作汇报后，主动将该院要采购CT、核磁的消息告诉了王文奇。

之后，她又按照丈夫的要求，给该院长打招呼，使得北京鑫志亿兴成功拿到这份近5000万元的大单。

无独有偶，当王文奇于2013年7月听说市中心医院又要采购彩超、胃镜、腹腔镜，再次让妻子出面打招呼，使得北京鑫志亿兴又成功拿到这份4300多万元的大单。

与之前跑到北京当面收钱不同，这时的王文奇玩起了更多花招，他要求先将自己的那份换成287万美元，然后汇到自己以及儿子王涛在香港的公司账户、个人账户。

只可惜机关算尽太聪明，无论玩出怎样的伎俩，这对奇葩的“贪腐夫妻”最终还是要为他们的不法行径付出应有的代价。

责任编辑：霍宇昂