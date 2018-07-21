25万支问题疫苗全部销售山东 长生生物有多少秘密

原标题：25万支问题疫苗曝光，全部销售到山东！长生生物藏了多少真相？

7月15日午后，每日经济新闻（微信号：nbdnews）独家报道了长生生物（002680.SZ）发布紧急通知，要求各省份推广团队立即通知辖区内的区县疾控机构及接种单位，立即停止使用该公司的狂犬疫苗，立即就地封存该公司狂犬疫苗。

随后，国家药品监督管理局公告称，国家药品监督管理局通过飞行检查发现长春长生生物冻干人用狂犬病疫苗生产存在记录造假等严重违反《药品生产质量管理规范》行为，责令长春长生停止生产狂犬疫苗。与此同时，监管部门收回长生生物子公司长春长生相关《药品GMP证书》。长生生物也发布信息称，对有效期内所有批次狂犬病疫苗召回。

事件至此似乎已经告下一个段落，不过随后更触目惊心的事实曝光：

长生生物2017年被发现25万支“吸附无细胞百白破联合疫苗”（简称“百白破”）检验不符合规定，而这25万支疫苗几乎已经全部销售到山东，库存中仅剩186支。

关系生命安全的疫苗一再出问题，舆论对于长生生物的质疑声浪越来越高。连续5个交易日跌停的长生生物市值蒸发近百亿，15年前低价出售国企的往事也被挖出。

25万支问题疫苗销到山东 被罚344万

长生生物7月19日晚公告，全资子公司长春长生收到《吉林省食品药品监督管理局行政处罚决定书》，原因是该公司生产的百白破经食品药品检定研究院检验，检验结果“效价测定”项不符合规定。

吉林省药监局认为，长春长生行为违反了《中华人民共和国药品管理法》第四十九条第一款“禁止生产、销售劣药”的规定，并于2017年10月27日立案调查。

对此，吉林省药监局对长春长生给予行政处罚：

没收库存的剩余“吸附无细胞百白破联合疫苗”186 支、没收违法所得85.88万元。同时，处违法生产药品货值金额三倍罚款258.4万元，罚没款总计344.29万元。长生生物公告称，目前公司百白破生产车间已停产。

据了解，百白破是长春长生在售的6种疫苗产品之一。该疫苗主要适用3个月至6周岁儿童，基础免疫共3针，用于预防百日咳、白喉、破伤风等。

根据长生生物的公告，在被查之前该批次约25万支疫苗几乎已全部销售到山东省疾病预防控制中心，这也引起了担忧。另外，对于总计344万元的罚款，不少网友认为太处罚的太轻。

疫苗事件发酵中的长生生物，也发出了业绩调整公告。7月20日，长生生物表示，由于受到狂犬疫苗事件影响，预计将减少公司2018年度收入7.4亿元。

这也影响了长生生物的股价表现。自7月16日以来长生生物已经连续5个交易日跌停，股价跌去40.94%，市值蒸发了97.89亿元，如今最新市值为141亿元。

实际上，在狂犬疫苗造假事件出来后，多家持仓公募基金已提前下调长生生物估值，估值主要下调为16.11元和14.5元，对应4个跌停和5个跌停。

高俊芳低价接手国资曾遭质疑

长生生物的前身为长春长生生物科技股份有限公司，是长春高新旗下的一家国企，创立于1992年。2015年12月，长生生物100%股权作价55亿元借壳黄海机械上市。

现年64岁的高俊芳自1994年起一直担任长春长生的总经理，现为长生生物的董事长总经理、财务总监，持股18.18%，和持股17.88%的张洺豪、持股0.68%的张友奎为一致行动人，是公司实际控制人。而张洺豪担任长生生物副董事长、副总经理，和高俊芳为母子关系。根据《胡润百富榜2017》，高俊芳家族以51亿身家位列第820位。

不过，高俊芳在获得长生生物控制权过程中却饱受争议。

2003年，长春高新决定卖掉长春长生。出售的对象为时任长春高新副董事长，长春长生董事长高俊芳。

2003年12月16日长春高新董事会通过决议，拟全部转让公司持有的控股子公司——长春长生生物科技股份有限公司59.68%的股权，每股转让价格为2.4元。

当时担任长春高新的副董事长高俊芳受让长春长生1734万股股权，占总股本的34.68%，转让金额为4161.6万元；上市公司亚太集团受让长春长生1250万股，占总股本的25%，转让金额为3000万元。

据新京报报道，2001年长春长生实现净利润1005万元，2002年净利润2634万元，2003年1-10月末，实现主营业务收入9551万元，净利润1147.5万元。由于长春长生的盈利能力，市场对于每股2.4元的转让价格产生质疑。

▲高俊芳（图片来源：长生生物官网）

据《中国证券报》报道，2003年12月9日，一家生物制药有限公司还给长春高新董事长发了一封函，表示愿意以每股3元的价格受让长生生物的全部股权。

同一天，该公司还给吉林省政府的一位主要领导打了一份报告，称“此前，我公司曾多次就长春长生股份转让及本公司受让上述股份之意向长春高新致函。其间，我们的报价均高于其他方报价，但从未得到过公平竞争的机会。目前，我公司已给长春高新报价3元/股，高出其他方协议收购价，但我公司仍没有得到介入的机会。”

质疑声中，2004年长春高新将长春长生的转让价提升到2.7元/股，不过转让最终完成，受让方依然是高俊芳。

2006年8月，亚泰集团将股权转卖给高俊芳，退出长春长生。至此，长春长生成功私有化，被高俊芳掌控。

责任编辑：霍宇昂