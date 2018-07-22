长生生物：百白破生产车间已停产 将制定纠正措施

[长生生物：百白破生产车间已经停产 将制定切实可行的纠正措施]
长生生物回复深交所称，目前，公司百白破生产车间已经停产，公司正积极研究百白破组份疫苗以及以此为基础的多联疫苗。对于此次事件的发生，我们感到十分的自责和愧疚，再次向各位接种者和投 资者表示深深的歉意。公司将引以为戒，举一反三，制定切实可行的纠正措施，进行彻底整改，确保生产的合规性、真实性、可靠性、可追溯性以及疫苗质量的安全性。
[康泰生物回应《疫苗之王》报道：报道不实 目前产品质量稳定]
康泰生物就网络相关报道发布澄清公告称，《疫苗之王》文章多处不实，公司与其他疫苗企业没有股权关系和业务往来，目前该文已被微信公众号平台删除，但仍造成了部分媒体的转发和公众的误解。公司与事件无关，经营有序，产品质量稳定，一切正常。
点击进入专题：长生生物又曝“问题疫苗”被处罚 25万支劣药今何在
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