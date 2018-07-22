CIA东亚任务中心官员:中国正对美进行一场“冷战"

原标题：美多位情报高官：中国是美国见过的最强对手！带来的危险最大

根据美国有线新闻网21日报道，美国CIA中央情报局高官称：中国就是想要替代美国，成为世界上最强的超级大国。该官员还宣称，中国正在通过自身日益增强的全球影响力，来实现这一目标。

这位官员就是CIA中央情报局的东亚任务中心副主任迈克尔·科林斯，他在近期的国际安全论坛上，参与“中国崛起”讨论活动时说，中国正在针对美国进行一场“冷战”！

科林斯声称：“根据中国自己的言行，我认为他们从定义上来说正在对美国实施一场冷战！这不是我们在与苏联的冷战时期看到的冷战，但从定义上来说就是一场冷战。一个国家不通过武装冲突，而是通过所有的公共或者私人、和平或者军事渠道来破坏对手的立场，按照定义这就是冷战。”

科林斯说：“中国并不想发生武装冲突，但最终他们希望所有国家在对自身利益政策进行抉择时，会首先或者尽可能的站到中国一边，而不是美国一边。中国也越来越认为与美国之间存在着体制上的冲突。”

科林斯还说根据近期中国在政策与法规等方面的变化，中国确实是美国目前面对的最强的国际挑战者。

他说：“中国正在设立一场与美国的竞争，在任何方面都远远比俄罗斯能够对我们形成的挑战要严峻得多。”

科林斯在这一安全论坛第三天做出的上述讲话，迎合了此前美国高官们的发言，包括了美国联邦调查局（FBI）局长克里斯托弗·雷与国家情报局局长丹·科尔茨的发言。他们两人都声称中国是美国目前最大的“风险”。

FBI局长雷在本周三说：“我认为从反情报行动的角度来说，中国在许多领域都显示出了他是我们美国面对最有挑战性的一个国家。”

他说：“我这么说，是因为他们以一个国家的整体来做出努力。中国既产生经济挑战，也产生传统挑战；中国通过传统和非传统手段进行情报工作；中国既依靠人力情报，也依靠网络情报。”

科尔茨则在周四说：“我觉得我们要划清界限了。”他说美国必须判断中国到底是真正的敌人，还是正常的竞争者。

科尔茨还指出，中国过去这些年的迅速发展是由一系列的关键事件促成的。

他说：“中国人非常善于抓住机会，在21世纪初我们美国人集中精力处理中东问题，以及经济危机，他们在这一时期做到了（迅速发展）这一点。我们美国必须回到我们擅长的事情上。我们的软实力非常强大，比中国的软实力要强大得多。我们的盟友知道我们会与他们一道努力。”

责任编辑：霍宇昂