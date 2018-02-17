媒体：官员管住嘴不仅能避三高更能保护政治健康

原标题：另一种“管住嘴，迈开腿”

吴兴人

过年前，到医院里看病的人特别多，特别是一些慢性病患者。医生在给病人开完处方后，总要对有“三高”的病人关照一句：“管住嘴，迈开腿。”

其意不言而喻。但是，我想，对广大领导干部来说，在新春来临之际，“管住嘴，迈开腿”这两句话，同样是有益的提醒。

“年关”，之所以依然称之为“关”，在今天，原因之一是有“吃请”这一道关。“吃请”这道关，对许多领导干部来说，年年难过，年年要过。年年难过，年年必须好好过。尽管中央八项规定三令五申，整顿四风深入开展，但是，还有一些干部在用公款吃喝这道关面前，过不去。干部吃请受通报批评的消息时有所闻。随手列举几则：

今年1月26日，中央纪委监察部网站通报了19起违反中央八项规定精神问题，其中违规接受宴请有4起。日前，山东省纪委通报全省近期查处6起违反中央八项规定精神典型问题，其中也有接受企业老板宴请等案例。2月11日，广西自治区纪委通报4起违反中央八项规定精神典型问题，其中一起是公款吃喝。

“不就是吃一顿饭吗？”是的，上面那几位违纪的干部，的确是吃了一顿饭，有的花费不过2100元，但他们吃的是用公款“埋单”的饭。这就是踩到了红线。做领导干部的，千万要注意，这条“吃公”的红线不能踩。当场吃得落胃，吃了被查反胃，懊恼来不及。

管不住自己的嘴巴，吃公一顿饭，麻烦跟着来。实在是得不偿失啊！防患于未然，决不是“小题大做”。这对一个领导干部来说，是一个事关遵守八项规定、整顿四风的原则问题。

过年了，开开心心，但要管住自己的嘴，不该吃的饭，千万莫去吃，公款宴请别人吃饭，更是千万动不得。走亲访友，礼尚往来，无可厚非，但吃喝请自掏腰包。聪明人是善于将他人的错误化为自己的教训。前车之鉴在眼前，人家碰鼻子我转弯。领导干部在春节期间管住自己的嘴巴，不仅可以避免血糖、血脂、血压升高，更能在政治上有效地保护自己的健康。

春节期间，领导干部除了“管住嘴”，还要“迈开腿”。“迈开腿”，就是多走路，多深入基层，多到困难群众家里走走，多听听他们的诉求，送上切实的温暖，帮助他们解决一些实际困难。我们不要把春节慰问当作一件“例行公事”来做，更不要以此作政绩示人。与民同乐，是一种政治家的高尚襟怀，更是一位好官的必备要素。

责任编辑：桂强