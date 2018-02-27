违反八项规定 20多名官员死在酒场上

原标题： 违反“八项规定”！20多名官员死在了酒场上……

在中国，饮酒，对大多数人来说，都是社交活动中逃不过去的一道“坎”，有人说：酒场如战场。某种意义上，此言不虚。

“酒场如战场”这句话最真实、也最残酷的体现就是：战场会夺走人的生命，酒场也同样能够杀人。战场上，杀人的子弹与刺刀，而在酒场上，杀人的则是酒精和饮酒者的疯狂。

有人饮酒而亡——这样的新闻时不时便会见诸报端，而在这一大类新闻之中，最引人关注的小类别，无疑是官场上的“饮酒命案”。

尽管中央三令五申，禁止官员违规宴饮，尤其禁止以公务名义聚众饮酒，但却总有一些不守纪律的狂妄干部，对种种规定置若罔闻，最终葬送了自己的事业，甚至葬送了自己的生命。

最近，一起发生在常州市国土局公务接待活动中的“致命酒局”，便是一个活生生、血淋淋的典型案例。

据澎湃新闻报道，2月6日晚，江苏常州市国土局经济开发区分局公务接待其他单位公务人员，期间有人饮酒。常州经开区国土分局党总支组织委员、服务中心副主任孙某喝酒后身亡。常州市国土局方面表示，孙某是回家后被发现死亡，至于喝酒与死亡之间是否有直接联系，公安部门已介入调查。

有人在公务接待的酒局上死亡，自然有人要因此担责。据常州国土局和市纪委透露，近日，当晚参与该饭局的10名公职人员均被问责处理，受到党内严重警告、行政记大过等处分。常州经开区国土分局局长朱玉曙被免职。常州市国土局党委书记、局长贾金庚及该局纪委书记戴洪华，虽未参与饭局、但负领导责任，也遭上级纪委调查。

在采访中，常州市国土局党委书记、局长贾金庚透露，纪检部门已对他和该局纪委书记启动“一案双查”（在查办案件过程中，既查党员领导干部的违纪问题，又查执纪过程中是否存在违规违纪行为），调查他在抓作风建设、党风廉政建设方面是否存在问题，将“相关领导责任追究到位”。

一次失当的饮酒，既夺去了一名干部的生命，也对当地官场生态造成了不小的影响，“酒场如战场”的危险性，在这起悲剧性的事件中，可谓暴露无遗。

孙某并不是唯一一个“倒”在酒场之上的官员，如今回首往事，多起官场上的“致命酒局”依然历历在目。

2017年1月11日上午，农垦建三江管理局鸭绿河农场召开新到任干部见面会，迎接新到职副场长孙建、张岩。新任副场长孙建、张岩等9人一同就餐，席间有6人饮酒，孙建酒后到招待所休息。当日晚7时左右，孙建出现呼吸异常现象，经农场医院抢救无效，于晚8时30分左右死亡。鸭绿河农场医院诊断其死亡原因为心源性猝死。

一名官员才刚刚到任，还没从欢迎的氛围中缓过神来，就死在了欢迎自己的酒局之后，让人不胜唏嘘。一个极具讽刺性的事实是：就在孙建饮酒死亡当天上午，他才刚刚宣誓过“遵守八项规定”，可仪式一结束，他就将宣誓内容全都忘了个精光，并最终为此付出了生命的代价。

对于这件事，新华社做出了这样的评价：“要命的‘违纪酒’何止要命，它还给党和政府形象抹了黑，在人民群众心里扎了刺。”

有官员死于公务宴请，自然是当地的官场生态出了问题。然而，有些官员虽然在公务宴请中“把持”住了自己，却在私人宴请中掉了链子，最终遭遇了同样的结局。

2016年12月20日下午，湖南省永州市科技局党组成员、副局长奉来生在酒桌接受私人宴请大量饮酒后，因酒精中毒非正常死亡。

据媒体报道，2016年12月20日（工作日）中午，奉来生在江华瑶族自治县白芒营镇朋友家参加酒宴。同日下午5点，奉来生与江华瑶族自治县王姓民警（战友关系）乘私车返回住所，途中接受私人宴请。两人在冷水滩区一土菜馆与17人就餐，席间大量饮酒，此后在折返冷水滩区零陵北路某酒店地下停车场准备安排休息时，昏迷不醒。经现场120医生诊断，系因酒精中毒身亡。

事发后，永州市纪委下发《关于市科技局党组成员、副局长奉来生非正常死亡事件的通报》，永州下辖道县、蓝山县等多个政府部门均开展相关学习工作，强调“工作日不准违规饮酒的规定”，“八小时工作时间以外禁止相互宴请，不准参与斗酒、酗酒、醉酒，对违反‘禁酒令’造成严重后果的个人和当事人决不手软，严格按相关规定和条例查处并进行责任追究。”

事实上，根据《法制晚报》在2017年初做出的一项统计，自18大以来，到2017年初为止，短短四年多时间里，纪检部门和媒体公开报道的党政干部“涉酒”致死案例至少有21人，这些案例包括接待上级领导“痛饮”致死、单位交流喝酒致死、接风洗尘公款吃请致死、私人宴请致死等。

死在酒场上的这20多人，每个人都曾经是组织寄以厚望的中层干部，本应是国家的栋梁之才，然而，他们没有倒在工作岗位上，却倒在了酒杯的面前，这是他们的耻辱，也是国家的遗憾。

2012年12月4日，中央出台了“八项规定”，力求改进工作作风、密切联系群众。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚定推进全面从严治党，制定和落实中央八项规定，开展党的群众路线教育实践活动，坚决反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风。

在落实“八项规定”的过程中，各地都出台了具体规定，而饮酒问题也在明确规定之列。2013年12月，中办、国办印发的《党政机关国内公务接待管理规定》中，要求工作餐应当供应家常菜，不得提供香烟和高档酒水。而在地方，各个省、市、自治区都升级了原有的“禁酒令”，许多原本规定“工作日中午不得饮酒”的地方，都将规定改为了“公务活动与工作日一律不得饮酒”。

各地之所以如此重视违规饮酒这件事，就是因为“酒问题”不是小问题，只有端正了官场上的饮酒风气，祛除了各地的饮酒陋习，官场风气才能真正清朗起来。在这种情况之下，“顶风作案”，违规饮酒，最终只能害人又害己。

资料来源：澎湃新闻、人民网、新华社、法制晚报等

责任编辑：张义凌