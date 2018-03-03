新京报谈女白领组团避催婚：尊重每一个人的选择

原标题：对女白领组团避催婚不妨多些宽容

议论风生

如果对“躲婚族”强加道德大棒，实际上是上纲上线了。

据媒体报道，2018年春节，平时在北京工作的刘明珠没有回到老家，而是在拉萨度过的。对于她而言，抵达拉萨就像是逃离了一个牢笼，催婚的压力让她有家难回。跟她一起的不是她的家人，而是两个基本同龄的女性朋友，以及在网上联系到的9名驴友。

正如报道所揭示的，春节虽然是一个举家团圆的节日，但对恐婚族来说，却是不愿去面对的人情障碍：回到家，父母亲友最关心的不是单身剩男剩女一年过得如何，而是张罗着给他们相亲。而这在恐婚的男女那里显然会遭致抵触，甚至造成恐慌。逃避，就成了一种无可奈何的选择。

组团避催婚去拉萨过年的刘明珠，正是面临这样的状况。报道说，即便她去年在家仅呆了几天，父母还是紧锣密鼓地为其安排了相亲事宜，而显然不符合她的心意。为了避免这样的尴尬，今年春节远走高飞到拉萨，其实就是善待自己。

有不少网友留言说，刘明珠等人仅仅是为了避开催婚，就可以春节不回家见父母，自私且不孝。

春节回家跟父母一起过年，符合中国传统的“大团圆”情结，不跟家人团聚，确实比较遗憾。但如果对“躲婚族”强加道德大棒，就是上纲上线了。

刘明珠等人早就是独立的成年个体，恋不恋爱、结不结婚，自己说了算。父母当然可以操心张罗她们的婚事，但不能不考虑子女的感受。过度的关心对子女构成困扰，她们就可能投出“反对票”。组团避催婚，是一种比较激烈的做法。

一个细节是，跟刘明珠一起躲避催婚的同道多是在城市工作的白领。她们工作、生活置身于大城市，多已摆脱了以往的邻里和家庭结构，精神上独立自主，更不希望被束缚；尤其是对婚恋这种关系到一生幸福的大事，更不可能轻易交付给他人，即便是自己的父母。家长不顾她们的想法为其做主，实际上是违背了她们自我选择与自我实现的诉求。

家长的催婚当然也是“为你好”，但刘明珠们为躲避催婚不回家，同样也不该受到指责。双方在婚恋上产生分歧，本质上是价值观的抵牾。这在当代追求个性解放与多元价值的青年人群体身上，几乎不可避免。面对这种时代症候，接受比拒斥或许更务实。

年初，中国旅游研究院和旅游网站发布的《2018春节出境旅游趋势预测报告》就指出，有大量“90后”为了逃避春节回家被催婚，选择外出旅行。当躲避催婚成为一种现象，那些热衷于催婚的父母，确实就应该考虑，自己在儿女的婚恋事宜上，是否过于热情了。

单身未必枯燥，早早结婚也未必幸福。我们应该相信一个成年人对生活的把控能力，也该尊重每一个人的婚恋选择。春节不回家与父母团聚固然有些极端，但也要理解她们的无奈。毕竟，尊重每一个人的选择，才是这个社会的根本价值。

□新吾（媒体人）

责任编辑：张岩