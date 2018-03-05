新京报：结婚当天再索18万彩礼 婚姻岂能成买卖

原标题：结婚当天再索18万彩礼和房产，婚姻岂能成买卖！

在结婚当天坐地起价，就是一种无理取闹。这不仅是要挟，更像是有预谋的精巧设计。

▲图/视觉中国

文 | 王言虎

据钱江晚报报道，近日，浙江萧山一小伙去迎亲，结果到了女方家里，女方突然提出男方全款买的房子要加名字，带公证离婚要分一半那种，还有28万彩礼再加18万。新郎“乘兴而去，败兴而归”，婚也没结成。现在女方也不想退28.8万的彩礼，男方打算走司法程序解决。

女方挟婚姻以令彩礼，没想到男方不买账，一怒之下，反要将女方告上法庭，一场“喜宴”变成插标卖首的闹剧，也算是另一重版本的“啼笑因缘”了。

不得不说，在结婚当天临时加价，这事儿做得太不地道。作为中国传统社会的民俗，女方向男方索取合理的彩礼无可厚非，哪怕是彩礼高一些，只要双方在婚前协商一致，也没什么不妥。但在结婚当天坐地起价，就是一种无理取闹。这不仅是要挟，更像是有预谋的精巧设计。女方吃定了男方在这结婚当天一定会服软，但没想到新郎一走了之。

对这样一出迎亲闹剧，人们恐怕只见交易，不见感情。正如有网友所评论的，即便双方结了婚，也难幸福。

此话不假。男婚女嫁，最紧要的是两个人情投意合，感情才是过日子的基础。女方变本加厉索要彩礼，实际上是将婚姻工具化。即便新郎官答应这无理要求，也只是为以后的婚姻埋下隐患。而且，如果这笔彩礼给到女方父母，男方支付这么高的代价，也会给以后两人的生活带来压力，而这直接影响的是女方的生活质量。

当一些年轻人“零彩礼”结婚，有些人却仍旧迷恋待价而沽的婚配游戏，这真是一种吊诡的现实。临时加价的女方不知道的是，彩礼本质上是一种支付，女方索要彩礼，是对身体自主权的让渡，是对男权社会指定的游戏规则的默认。

▲图/视觉中国

坐地起价是对自己的矮化，而不是什么占便宜。正如那句话所说的，“所有命运赠送的礼物，都已在暗中标定了价格”，即便这桩婚姻成了，我们也很怀疑女方在此后家庭生活中的地位。

别以为在彩礼上坐地起价只是道德上的不义，它也为法律所不许。我国《婚姻法》早就明确规定，“禁止包办、买卖婚姻和其他干涉婚姻自由的行为。禁止借婚姻索取财物。”在此事件中，女方就涉嫌“借婚姻索取财物”，男方若真的走司法程序，赢面也很大。到那时，女方可能就是“赔了丈夫又折兵”。

因为彩礼把婚姻都丢了，真是财迷心窍。检索新闻发现，在迎亲现场女方对彩礼坐地起价的并不少，有的甚至大打出手。这样的陋俗，可谓害人又害己。

□王言虎（媒体人）

责任编辑：张岩