新京报社论：机构改革展现了大国的长远战略部署

原标题：机构改革展现开放的大国姿态

社论

加强和优化政府对外经济、出入境人员服务管理工作职能，推动落实互利共赢的开放战略，也是推进国家治理体系和治理能力现代化的题中应有之义。

关注全国两会系列评论之十一

据报道，新一轮国务院机构改革方案引起社会各界广泛关注，参加全国两会的代表委员纷纷点赞这一深刻变革。

这次机构改革是一次历史性的大刀阔斧的改革，既表明了将改革进行到底的决心，同时，也展现了一个大国的长远战略部署。

其中两个涉外部门的改革，也很好地诠释了此次改革面向未来的格局与视野。

一个是国家移民管理局。根据方案，其主要职责是，协调拟定移民政策并组织实施，负责出入境管理、口岸证件查验和边民往来管理，负责外国人停留居留和永久居留管理、难民管理、国籍管理，牵头协调“三非”外国人治理和非法移民遣返，负责中国公民因私出入国（境）服务管理，承担移民领域国际合作等。

从以前的“出入境管理”到现在的“移民管理”，尽管意思接近，内涵却大不相同。随着全球化的发展，中国国际交往日益频繁，国际人才流动已成常态。随着我国综合国力进一步提升，来华工作生活的外国人不断增加。据公安部出入境管理局统计，2017年，外国公民入出境5836.36万人次。

如何吸引国际人才为中国的经济社会发展更好地做出贡献，也需要相关管理机制的换代升级。

以一个专门机构来管理这一领域，表明了中国将坚定不移扩大开放的决心，也体现一个大国海纳百川的风范，以及“聚天下英才而用之”的战略眼光。此前一些地方大幅放宽对外籍专家及其家人的签证管理，既是主动参与国际人才争夺的努力，也体现了这一管理变革的趋势。

另一个是国家国际发展合作署。其主要职责是，拟订对外援助战略方针、规划、政策，统筹协调援外重大问题并提出建议，推进援外方式改革，编制对外援助方案和计划，确定对外援助项目并监督评估实施情况等。

组建这个部门，就是为了在日益复杂和多元化的国际形势下，更好服务于大国外交布局与国际合作。从“对外援助”到“国际发展合作”，正是宽广的国际视野的体现。这其中蕴含的是共建“一带一路”、构建人类命运共同体的使命，以及“共同发展、共同繁荣”的理念。

加强和优化政府对外经济、出入境人员服务管理工作职能，推动落实互利共赢的开放战略，既是顺应现实需要，也是看清了未来的趋势，而主动进行的顶层设计。这也是推进国家治理体系和治理能力现代化的题中应有之义。

党的十九届三中全会作出的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》指出，深化党和国家机构改革，既要立足于实现第一个百年奋斗目标，又要着眼于实现第二个百年奋斗目标。有了这样的长远目标，这次国家机构改革视野宽、站位高，改革力度之大，覆盖之广，前所未有。今年是中国改革开放40周年，对于各界的关注，机构改革方案给出了一个很好的回答。这既表明了继续改革的坚定立场，也展示了超出预期的开放姿态。

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责任编辑：桂强