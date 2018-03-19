原标题：国务院3位新部长的首次发言，说了什么？

来源：“长安街知事”微信公众号

撰文 | 王祎

3月18日，国务院机构改革方案获表决通过，其中包括新组建自然资源部、生态环境部、农业农村部、文化和旅游部等7个部门，重新组建科学技术部、司法部，优化水利部、审计署职责。

今天上午，国务院26个组成部门新任部长的名单产生。随后，几位新组建或重新组建的部门的“一把手”亮相全国两会第五场“部长通道”，对于未来如何谋篇布局，讲出了自己的想法。

刚刚被任命为新组建生态环境部部长的李干杰备受媒体关注。长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，从环保部部长到生态环境部首任部长，他用“责任更重、压力更大、条件更好、信心更足”来形容自己的感受。

生态环境部部长李干杰在“部长通道”接受采访

责任压力自不必多说，毕竟生态环境部整合了环境保护部原有的全部职责和其他6个部门的相关职责，未来的工作范围更宽、挑战更大。信心与底气则如他所说，源自于生态环境部的组建解决了我国长期以来在生态环境保护方面存在的体制机制问题，创造了更好的条件。

新组建的生态环境部头场硬仗仍然是蓝天保卫战。怎么打？李干杰拿出了两个“四”的基本思路。排兵布阵要突出四个重点：一是突出重点改善因子，就是PM2.5；二是突出重点区域；三是突出重点行业和领域；四是突出重点时段。方案的思路还包括优化结构，主要体现在产业结构、能源结构、运输结构和用地结构优化四个方面。

对于本轮取暖季我国出现的天然气“气荒”的问题，李干杰也没有回避，他明确指出，煤改气、煤改电在治理PM2.5污染方面贡献很大。

去年进行拉网式的排查后发现，煤改气、煤改电范围内老百姓受冻问题确实比较突出，蹲点驻守后得到比较好的解决。“未来我们将建立长效机制，凡是通过电话、微信等接到供暖不足的信息，马上派人到现场”，李干杰表示，要推动煤改气、煤改电，还要让老百姓得到及时充足的供暖，只要把老百姓的事放在心上，就不会出现问题。

此次国务院机构改革，科学技术部是重新组建的两个部门之一。亮相“部长通道”时，面对“如何建设创新型国家”的问题，部长王志刚已有了思路。

科学技术部部长王志刚在“部长通道”接受采访

“作为新任部长，现在想的是如何发挥科技第一生产力的作用，使中国科技做出更大贡献。”他说。

对于下一步的科技体制改革，王志刚描述出大致方向：建设创新型国家要根据当今世界科技发展大势、中国特色以及进入新时代后的阶段特征，决定大的定位。

另一方面，科技创新本质上是人才驱动，所以在出台科技政策方面，要思考如何让有创新能力的人，得到社会更多的尊重，包括物质和精神层面。此外，加强国际合作、科技成果转化、吸引更多人参与科研活动等，都是接下来改革的指向。

审计署审计长胡泽君在“部长通道”接受采访

此番改革，审计署职能优化，机关、国企监管进一步加强。在今天的“部长通道”上，审计长胡泽君对未来在三大攻坚战中积极发挥审计的作用充满信心，并计划从三个方面开展工作——

1。促进防范化解重大风险，发挥专业性强、触及面广等优势，密切关注地方政府债务、房地产领域、国产国资等领域的隐患，防范重大风险；

2。促进精准脱贫，按照中央统筹、省负总责，市县抓落实，对贫困地区实现审计全覆盖。严肃揭示挪用、滥用扶贫资金、弄虚作假等问题，促进追责问责；

3。促进污染防治，创新审计方式方法，善作善成，促进领导干部树立绿水青山就是金山银山的理念，促进生态文明建设。

除这3个部门外，机构改革后调整的其他部门也备受媒体关注。

农业农村部部长韩长赋两会期间就“实施乡村振兴战略 推动农业转型升级”问题频频发声；文化和旅游部部长雒树刚，在“部长通道”上也就传承传统文化、建立文物保护落实责任制等的举措做了解读……

未来，履新的部长如何迎接新挑战、履行新使命，备受期待。

图片来源：新华网

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责任编辑：张义凌