财税改革表仅剩3年 新财长重返财政部面临硬骨头

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原标题：一年之后重返财政部的中国新财长

经济观察网 记者 杜涛 财政系统工作十年，任职过广东省财政厅厅长和财政副部长的刘昆，在全国人大预工委工作不足一年半之后，重新回到了他所熟悉的部委——财政部。这一次，他被任命为中华人民共和国财政部部长。

3月19日，十三届全国人大一次会议决定任命刘昆为财政部部长。一年之前离开财政部的时候，刘昆的身份是财政部副部长，分管国库司、经建司、监督检查局等司局。梳理他的简历可以发现，毕业于厦门大学经济系财政金融专业，具有多年地方财政厅任职经历，这在历任部长中极为难得。

地方多年的财政经验及财政部副部长经历，使这位新财长对中国财政面临的改革问题比谁都清楚，在其任职副部长的三年里，也正是财税改革进行得如火如荼的三年。

三年时间，预算改革大部分完成，地方债监管越来越全面，税制改革中的营改增、资源税改革、消费税改革、环境保护税等改革稳步推进。

到现在，改革剩下的都是“硬骨头”，无论是财政事权与支出责任改革还是税制改革中未完成的个人所得税改革及房地产税立法，都要求任职后的新财长积极去面对。

财政系统的一位官员曾表示，“改革很难推进，2017年财政部牵头改革十余项，到接近年底之时，近半任务未完成。”新财长的改革任务之艰，可想而知。

任务

此轮财税改革方向自2013年确定以来，已经走进第五个年头，经历了两任财长楼继伟、肖捷之后，财税改革目前已进入攻坚克难阶段。

按照既定的财税改革时间表，2020年各项改革基本到位，现代财政制度基本建立，仅剩下不足三年的时间。

但是，作为财税改革的三大部分之一，财政事权与支出责任的改革，已经在逐步推进，更难的是在减税中的收支平衡问题、如何划定中央与地方的财力分配问题。

作为中国第一大税种——增值税，未来增值税立法，税率合并，降低制造业税率，每一步的改革涉及重大，特别是对收入的影响；个人所得税、房地产税的推动工作，如何在收入调节与社会影响之间平衡，都将极大的考验新财长的智慧。

当然，新财长面临的问题，远不止财税改革的问题。

在党的19大报告中提出，加快建立现代财政制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。

2017年12月18日至20日召开的中央经济工作会议中提出，积极的财政政策取向不变，调整优化财政支出结构，确保对重点领域和项目的支持力度，压缩一般性支出，切实加强地方政府债务管理。

都意味着在2018年防风险的大背景下，在不扩大债务的前提下，如何更好的发挥积极财政的作用，如何调整与优化财政支出的结构，是眼前，亟待着新财长去解决的难题。

专业

与前几任财长一样，刘昆的专业性毋庸置疑。

回顾看刘昆的工作履历，七年财政厅长、三年财政部副部长、接近一年半的全国人大预工委主任，他的工作从未离开财政范畴外。

一位之前在刘昆担任副部长分管的业务司局的人士认为，三年分管工作，刘昆的工作可以用非常专业和精干来形容，更为难得的是，他具有非常强的审时度势的能力，这对未来财政部的工作和改革都非常重要。

“对于分管的工作，能够提出明确和专业的指导，工作非常有担当，上报的工作有鲜明的观点和意见，赞同或者不赞同，而不是请某某阅，自己没意见。”上述业务司局人士对记者表示。

附：刘昆简历

刘昆，男，汉族，1956年12月生，广东饶平人，1984年7月加入中国共产党，1973年6月参加工作，厦门大学经济系财政金融专业本科毕业，省委党校经济学专业研究生。

1973.06-1978.02福建省云霄县第二轻工业局综合厂工人

1978.02-1982.02厦门大学经济系财政金融专业读书

1982.02-1988.08广东省政府办公厅综合处干部、副主任科员、主任科员

1988.08-1994.04广东省政府办公厅综合处副处长

1994.04-1997.09广东省政府办公厅综合处处长

1997.09-2001.12广东省政府办公厅副主任（1996.09-1999.07广东省委党校在职研究生班经济学专业学习）

2001.12-2002.10广东省政府副秘书长（正厅级）

2002.10-2010.07广东省财政厅厅长、党组书记（2004.03-2004.07中央党校进修部进修二班学习；2007.09-2007.11中国浦东干部学院中青年干部培训班学习）

2010.07广东省副省长

2013.05财政部党组成员、副部长

2016.12全国人大常委会预算工作委员会主任

2018.3财政部部长

责任编辑：张义凌