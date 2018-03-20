原标题：他曾带2美元去美国读博，如今成新任央行行长

十三届全国人大一次会议3月9日的记者会上，最后一次以央行行长身份出席会议的周小川，在被追问接班者人选时笑着答道：“你猜呀！”

从2002年12月至今，现年70岁的周小川执掌中国人民银行已近16年。谁将接棒周小川成为央行的第十二任行长，一直是人们关注的焦点。

如今答案揭晓：经过投票表决，十三届全国人大一次会议决定易纲为中国人民银行行长。

易纲与周小川，年龄相差十岁。作为两任央行行长，他们的身上有着许多相似的标签：博士学位、学者型官员、良好的国际视野和沟通能力。

据一些央行内部人士评价，易纲有三个特点：专业、稳健、低调。而作为央行第一位海归官员，易纲既具有国际视野，又深刻了解中国实情。

易纲是“文革”后恢复高考的“新三届大学生”，1977年考入北京大学经济学系。1980年毕业后，他继续前往美国求学，分别在哈姆林大学工商管理专业、伊利诺大学经济学专业学习，并最终取得经济学博士学位。

不同于如今留学生的光鲜，易纲在美国一边打工一边读书。他曾谈起过那段经历：“我1980年到美国，兜里只有两美元，我到美国之后，每个星期在学校食堂洗三次碗，每次洗三个钟头，开洗碗机流水线，我是流水线的一员，洗一次碗可以挣一些零花钱。”

博士毕业后，易纲在印第安那大学经济系谋到了一份教职，在此任教长达8年。34岁那年，他便获得了这所大学的终身教职，成为80年代留学的华人群体中最早获得美国终身教职的人。

正当易纲在美国安家立业，过着安逸、平静的生活时，大洋彼岸的中国已经发生了翻天覆地的变化，中国的经济改革正在邓小平南巡讲话之后热火朝天地展开。

虽然身在美国，易纲其实从未真正远离中国，因为他的研究内容全部都是中国经济问题。在印第安那大学任教期间，易纲写了多篇研究中国货币需求问题的文章，后来他将这项研究持续了十余年，并在2003年将多年研究成果集结成著作《中国货币化进程》。

在美国时，易纲原本按照最初的打算，准备毕业后就回中国。但北大的校长告诉他，要了解美国就必须在美国工作。于是直到1992年，易纲才终于启程回国。

回国后，易纲与林毅夫、张维迎、海闻等经济学家发起组建北京大学中国经济研究中心，并担任教授、副主任、博士生导师。在古朴的北大朗润园，他们开始探索中国的经济改革道路。后来北大中国经济研究中心成长为中外闻名的研究中国经济的重镇。

北京大学朗润园

易纲曾在一篇文章中写道：“我一直以一个报恩的心情来报答社会，来报答我的学生……报答我的家人，我周围的人，报答我的母校，报答人民银行，从而报答国家。”

正是带着这种“报恩”的情怀，易纲从1997年开始在中国人民银行工作，至今已“服役”20年。在央行，易纲先后任货币政策委员会秘书长、货币政策司司长、行长助理、副行长等要职。履职期间，他更是将理论与中国国情充分结合，提倡用渐进式改革的方法，耐心寻找中国金融改革之路。

2014年，易纲又多了一个职务——中央财经领导小组办公室副主任。

虽然官至高位，学者这个身份却一直伴随着易纲。从校园出来后，易纲依然热爱研究，而他的研究成果也曾被国际组织、国内外学术界和政策研究界的学者多次引用。1999年，易纲和他人合写出版《货币银行学》，这本书后来成为中国经济学界的经典教科书。

易纲更是一位没有“官架子”的官员，一位在央行工作的官员曾说：“在央行工作的人都知道，易纲从不对属下发火，即便有错误，也会十分巧妙地给对方点出，并且不会伤害到对方的自尊心。”

这样的行事风格，也许和易纲给自己的定位有关，他曾说：“我最喜欢的职业是老师。”2009年，易纲出版了《中国金融改革思考录》，在该书的开篇自序中，易纲仍自称“我是一名教师”，他还说，“我还有勇气出此书是因为我的文章是用心写的……我希望并相信能给年轻人以启发和帮助”。

早在两三年前，易纲已在央行内部负责各项工作，位列央行四位副行长之首。而如今易纲当选为央行行长，并不令外界意外。当有媒体问及易纲当选感受时，他说：“我的内心平静而庄重，使命神圣和光荣”。

央行“易”主，肩上的重任却不易，“主要任务是要实施好稳健的货币政策，同时推动金融改革和开放，保持整个金融业的稳定”。引领中国的金融改革与发展，任重而道远。

作者：力力

责任编辑：张义凌