决不许任何一寸国土分裂出去 这样的底气何来？

原标题：决不许任何一寸国土分裂出去，有底气！

来源：“长安街知事”微信公众号

撰文 | 子豪

“在这个民族大义和历史潮流面前，一切分裂祖国的行径和伎俩都是注定要失败的，都会受到人民的谴责和历史的惩罚！”

今天上午，十三届全国人大一次会议正式闭幕，习近平主席发表的重要讲话，让长安街知事（微信ID：Capitalnews）和小伙伴们倍感振奋。

“一中原则”没有任何妥协余地，和平发展是两岸人民的福祉所在。

全国两会前夕，国台办公布31项惠台措施，大幅放宽在大陆的台资企业和个人各种投资经营和工作限制，提供台商和台湾人准国民待遇。今年的政府工作报告更是提出了一系列扩大两岸经济文化交流合作，逐步为台湾同胞在大陆学习、创业、就业、生活提供与大陆同胞同等待遇等多项惠台同胞政策。

而这些能够为两岸人民带来福祉的政策，却被民进党当局“泼冷水”，他们竟然妄称，大陆意在收买人心，更是叫嚣将提出应对策略。

自民进党当局上台以来，一系列施政措施引起颇多争议，不仅经济得不到改善，还愈发被国际社会孤立。台湾民众明显感受到生活更加难过，怨声载道。更有甚者，民进党当局枉顾两岸民意，拒不承认“九二共识”，一度使得台海关系陷入僵局。

保持两岸和平发展是两岸民众的福祉所在，刚刚闭幕的全国两会，向“台独”发出了强烈信号——

“我们是一家人，正因为我们同属于一个中国，那就不能容忍任何‘台独’的企图、主张和行径，也不能允许外国势力打‘台湾牌’，这会给两岸同胞、给两岸关系都带来困难。”在今天上午的中外记者会上，李克强总理如是说。

3月8日，外交部部长王毅也表态说，解铃还须系铃人，台湾当局应该尽快回到“九二共识”的正确轨道上来，这样两岸关系才能重新开辟和平发展的光明前景。

但与此同时，不和谐的声音也没有消停。日前，美国总统特朗普签署了“台湾旅行法”，立刻受到中方多个部门的坚决反对。

今日，台湾当局行政部门负责人赖清德更是声称，台湾是“主权独立的国家”。

对此，国台办发言人安峰山表态：大陆和台湾同属一个中国。台湾是中国领土不可分割的一部分，从来不是也永远不可能成为一个国家。我们坚决反对“台独”分裂活动，一切分裂国家的行径和伎俩都注定是要失败的，都会受到人民的谴责和历史的惩罚。这种赤裸裸的“台独”言论，是对两岸关系的严重挑衅，必将自食恶果。

人民军队所担负的使命中，最重要的一项就是“保家卫国”。但我军多年不打仗了，还能不能做到召之即来、来之能战、战之必胜？这是人们最为关注的问题。长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，全国两会上，解放军和武警部队代表团也展示了维护主权和领土完整的意志。

“部队还是要练，要随时准备打仗，枕戈待旦不是唱歌唱出来的。这为新时代练兵备战立起了遵循，指明了方向。”回忆起习主席下团参会时的情景，军委训练管理部部长黎火辉代表倍感振奋。

战争就像悬在头顶的“达摩克利斯之剑”，很可能在你最没有想到的时间、最没有准备的时刻从天而降。士官代表杨初格西话语铿锵地表态，我们不仅自己要熟练掌握手中武器装备，还要砥砺敢打必胜的战斗精神和一不怕苦、二不怕死的血性胆气。

尖端装备的好消息频频传来。全国人大代表、中国航空研究院副院长、歼-20战斗机总设计师杨伟在今天的最后一次“代表通道”接受采访时表示，歼-20开始列装作战部队，“它终于可以守护祖国的蓝天，守护国家和人民的利益了！”

维护国家主权和领土完整，实现祖国完全统一，是全体中华儿女共同愿望，是中华民族根本利益所在。

到本世纪中叶，我国将建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。社会主义现代化强国，除了要建立现代化经济体系、发展社会主义民主政治等内容外，更离不开推进祖国完全统一。

每一寸领土都绝对不能也绝对不可能从中国分割出去，就是有这样的底气！

责任编辑：张义凌