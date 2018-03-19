中国快递数量大于美日欧总和 这分拣画面世界惊呆

原标题：中国一年快递数量＞美国+日本+欧盟总和！这分拣画面，全世界惊呆了。。。

在今天的第五场“部长通道”上，国家邮政局局长马军胜指出，中国快递进入迅猛发展快车道，去年一年达到400亿件，从总量上比美国、日本、欧盟加起来还多，占世界超40%的市场份额。到现在为止，农村快递覆盖率达到87%，近6亿农民享受网购服务。

这样强大的市场背后，是依靠怎样的科技支撑？记者探秘智能无人仓库，这画面堪称一部科幻大片↓↓

在上海嘉定区，全球第一个全流程智能无人仓库正在进行商品的“乾坤大挪移”。

备货、入库、出库、分拣、配送，24道工序，6大种类、460个机器人环环相扣、紧密配合。这是中国自主研发的无人仓智能控制系统，实现了从自动化到智慧化的革命性突破，这套系统就是无人仓的智能大脑。

京东无人仓总设计师 吴凯旋：在此之前，这个模式在全世界是没有人做过的。

在2017年“双十一”的时候，短短几分钟，订单量比2016年同期翻了一番。作为技术总指挥，刘海锋接到后台预测报告，24小时售出商品将超过7亿件，这是日常销量数的十倍。对于中国自主研发的智能大脑来说，这是一场极限挑战。

智能大脑根据每分钟2500件的出货量，自动计算出所需分拣机器人的数量。300个分拣机器人在1000平方米的作业平台上穿梭忙碌。机器人之间的最小距离可以控制在10厘米。行进速度每秒3米，这是目前全世界最快的分拣速度。这背后需要智能大脑在0.2秒内计算出机器人运行的680亿条可行路径，并做出最佳选择。

吴凯旋：我们这个分拣机器人是国外没有的技术，是中国首创的。

当“双十一”的第二个销售高峰逼近时，智能大脑监控到的实时包裹量已经突破每小时15000件，超过了设计产能。系统正在进行跟踪计算，如果这一状态持续30秒钟，智能大脑将自动启动峰值应急预案。将有更多的分拣机器人投入工作，但发生碰撞和堵塞的概率也会增加。

在高峰应急预案启动后，又有30个分拣机器人进入作业区，运行速度依然是每秒3米，但最小间距已经缩小到8厘米，这要求系统运算反应速度至少再提升10毫秒。10毫秒意味着增加几十亿个数据的计算量，强大的智能大脑应对自如。持续12个小时运行，无人仓330台分拣机器人高速分拣零差错。智能控制系统反应速度是0.017秒，运营效率提升了3倍，均为世界领先水平。中国自主研发的无人仓智能控制系统正在开启全球智慧物流的未来。

半小时观察：用创新拥抱最好的时代

中国人探索新技术的脚步已经越来越快，科技迭代更新速度也越来越惊人。我们相信，科技创新的“中国浪潮”才刚刚开始。科技创新的燎原之火必将在经济社会发展主战场大显身手，让人民变得更幸福，让世界变得更美好。

责任编辑：张建利