这位部长扶起一位摔倒的记者：没事吧 别害怕

这位部长扶起了一位摔倒的记者

来源：“大白新闻”微信公众号

3月20日，教育部部长陈宝生在大会堂通道被记者围堵采访，一名记者不小心摔倒，陈宝生立刻扶起并安慰：“没事吧，别害怕！”据悉，19日上午，第十三届全国人民代表大会第一次会议第七次全体会议任命陈宝生为教育部部长。

大白新闻（微信ID：dabaixinwen）注意到，今年的全国两会上，陈宝生部长多次对一系列教育热点问题作出回应，并用妙语为民众支招：“不允许以分数高低对学生排名”“鸡汤喝得众人醉，错把忽悠当翡翠”“学校要拒绝各种‘表叔’‘表哥’”……

教育部部长陈宝生答记者问（图/南方日报）

教育部部长陈宝生扶起摔倒记者

据媒体报道，3月20日，教育部部长陈宝生在大会堂通道被记者围堵采访，一名记者不小心摔倒，陈宝生立刻扶起并安慰：“没事吧，别害怕！”据了解，3月19日上午，第十三届全国人民代表大会第一次会议第七次全体会议任命陈宝生为教育部部长。

公开资料显示：陈宝生，男，汉族，1956年5月生，甘肃兰州人，1984年11月加入中国共产党，1974年5月参加工作。曾在甘肃省兰州市榆中县小康营公社做插队知青，曾是榆中县邮电局的一名机线员。

1978年9月，陈宝生在北京大学经济系政治经济学专业学习。后曾担任甘肃省商业厅组技处干事，甘肃省商业厅政策研究室副主任，中共甘肃省委经济部办公室副主任，中共甘肃省委经济部调研处处长、甘肃省人民政府办公厅政策研究室副主任等。

1988年11月，陈宝生任甘肃省人民政府经济技术社会发展研究中心政策研究室主任。后任省人民政府经济技术社会发展研究中心副地级政策研究员，省人民政府发展研究中心副主任，省人民政府发展研究中心（研究室）主任。

1996年11月，任甘肃省人民政府副秘书长、办公厅党组成员，省政府发展研究中心（研究室）主任。后历任中共甘肃省酒泉地委书记，中共甘肃省委常委、省委宣传部部长，中共甘肃省委常委、省委宣传部部长兼省社科联主席。

2004年11月，任中共甘肃省委常委、兰州市委书记兼省社科联主席，后任中共甘肃省委常委、兰州市委书记、市人大常委会主任兼省社科联主席等职。2008年6月，陈宝生转任中共中央党校副校长，后任国家行政学院党委书记、副院长。

2016年6月，陈宝生担任教育部党组书记。2016年7月，担任教育部部长、党组书记。2018年3月，担任教育部部长。

称不要相信培训机构的“鸡汤”

“不允许以分数高低对学生排名”“鸡汤喝得众人醉，错把忽悠当翡翠”“学校要拒绝各种‘表叔’‘表哥’”……在3月16日举行的十三届全国人大一次会议新闻中心记者会上，教育部部长陈宝生就一系列教育热点问题，用妙语为民众支招。

“鸡汤喝得众人醉，错把忽悠当翡翠，这是不行的，不听忠告听忽悠，负担增加人人愁。”对于减轻学生负担，陈宝生表示，将坚定不移地推进减负工作，主要从五个方面为孩子减负。首先是从学校减，主要是加强科学管理，把减负的任务落实到学校教学的各个环节。

校外减负方面，主要是规范教育秩序，治理整顿各类培训机构。“整顿超前教、超前学，违规办学、没有资质办学，这一块负担很大、很重，学生痛恨、家长无奈、机构赚钱。这种状况是不允许的。”

在考试评价减负方面，不允许以分数高低对学生排名，不允许炒作高考状元。陈宝生还强调称，老师教学减负，绝不允许课上不讲课下讲、课上少讲课后讲，甚至鼓励引导学生参加培训。

针对家长和社会减负，陈宝生说，那些培训机构炫耀的培训成绩单、广告、广告词，很多都是鸡汤加忽悠。他强调，减负关键要砍断老师和培训机构在教学方面的联系。

陈宝生也呼吁，既要给学生减轻负担，也要给老师减轻负担，现在各种填表、各种考评、比赛、评估，压得有些老师喘不过气来。要把时间还给老师，学校要拒绝各种“表叔”“表哥”。让老师有足够的时间和精力研究教学、提高素质、提高质量。

尊敬排名不唯排名，走自己的路

在回答记者有关“高等教育”的问题时，陈宝生表示，经过这十年，特别是十八大以来的发展，中国高校在世界主要排名中位次整体前移，这说明我们高等教育办学的质量和水平已经开始冲刺世界水平，我们办世界水平高等教育的第一方阵已经开始形成。

陈宝生称，今年2月初公布的2018泰晤士亚洲大学排行榜中，中国有101所大学上榜，这表明我们高等教育质量的提高、高等教育事业的发展是随着我们经济社会事业发展同向同步同质量提高的。

陈宝生强调，尊敬排名，不唯排名，重在走自己的路，建设中国特色的世界一流高等学校。

记者问：在今年2月初公布的2018泰晤士亚洲大学排行榜中，中国有101所大学上榜，请问教育部对此怎么看？在提升高等教育质量，推进内涵式发展方面有哪些关键举措？此外，请您介绍一下教育部对于在内地读书的香港学生提供了哪些便利措施和优惠政策？

陈宝生回答称：关于大学排名问题，可以跟你讲三句话：第一句话，经过这十年，特别是十八大以来的发展，中国高校在世界主要排名中位次整体前移，这说明我们高等教育办学的质量和水平已经开始冲刺世界水平，我们办世界水平高等教育的第一方阵已经开始形成。

第二句话，有101所学校在2017年上榜，这表明我们高等教育质量的提高、高等教育事业的发展是随着我们经济社会事业发展同向同步同质量提高的。我们走向世界教育核心竞争力显著增强。

第三句话，对这些排名、这些评比，你可以去看它，去参考它，但是你不要在乎它，它评它的，我干我的。它仅仅是提供了一种观察和分析高等教育事业发展的角度，在那个角度上，我可以去寻找差距，但是在整体发展上我们要增强自信。这就是我对这些排名的看法。

尊敬排名，不唯排名，重在走自己的路，建设中国特色的世界一流高等学校。你刚才讲的关于我们高等教育发展质量问题，我们是办四件事：

一是提升培养能力。学校办得好不好，能力十分重要。因为我们学校实际上生产的是未来，是人才，为未来发展提供人才支撑，人才培养能力就是学校的生产力。这是我们要办好的第一件事情。

二是要创新人才培养模式。要适应我们这个时代的需要，我们这个时代大家有很多说法，信息化的时代、全球化的时代，新的科技革命的时代，这一段时间人工智能异军突起，引起各方面的高度关注。这都要求我们对人才培养的模式进行改革、进行创新。这样我们才能培养承担民族复兴大任的一代新人这样的历史任务。

三是要优化结构。要调整优化我们的学科结构、专业结构，让我们的高等教育能够适应现代化建设的需要。你要为未来提供人才，就要紧盯未来，你要为市场提供服务，就要紧跟市场需求。所以就叫作跟着市场调，盯着未来走，把我们结构搞优化。

四是要改革体制机制，为培养新时代需要的各种人才提供体制机制保证。总之，改革是未来教育发展的根本动力，向改革要动力，是我们坚定不移的方针。

责任编辑：张义凌