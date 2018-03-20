这些官员因茅台被查 有国企老板用矿泉水瓶装茅台

原标题：因茅台酒被查处的官员们

来源：“大白新闻”微信公众号

3月19日，贵州省纪委监委官网发布了“贵州国土厅原厅长用57万公款购买茅台用于接待，被撤职降级”的消息。消息称，贵州省国土资源厅原党组书记、厅长朱立军违规购买使用高档酒，被撤销党内职务、降为副厅级非领导职务。

大白新闻（微信ID：dabaixinwen）梳理发现，倒在茅台酒上的落马官员可不少：贵州一厅官曾因收26瓶茅台被“双开”；天津某厅官矿泉水瓶装茅台酒被查处。此外，还有消息称茅台酒厂2名高管曾相继落马……

厅官公款购买茅台用于接待被撤职降级

贵州省纪委监委网站3月19日消息：为进一步严明纪律，巩固拓展作风建设成果，严防“四风”问题反弹回潮，现将7起违反中央八项规定精神典型问题通报如下。其中，第1起就是“贵州国土厅原厅长用57万公款购买茅台用于接待，被撤职降级”的消息。

消息显示：贵州省国土资源厅原党组书记、厅长朱立军违规购买使用高档酒等问题。2013年5月，朱立军主持召开省国土资源厅党组会议，违规决定用矿产资源补偿费征收管理工作经费57万元购买570瓶茅台酒，并用于公务接待活动。

2014年、2015年，朱立军接受具有行政管理关系的管理对象冯某某邀请，两次到银海益沣公司职工餐厅就餐。此外，朱立军还存在其他违纪问题。2018年2月，朱立军受到撤销党内职务处分，降为副厅级非领导职务。

公开资料显示：朱立军，男，汉族，1958年11月生于贵州都匀，江苏南京人，博士、教授、博士生导师，中共党员，中共十六大代表。贵州省管专家、中国探月科学工程专家委员会委员、贵州省科协副主席。曾任贵州省国土厅长、党组副书记。

2018年2月，因涉嫌严重违纪，被撤销党内职务处分，降为副厅级非领导职务。1982年1月毕业于贵州工学院地质系地质矿产普查与勘探专业，1987年10月贵州工学院矿床学硕士研究生毕业，获理学硕士学位。

1995年中国科学院研究生院博士研究生毕业，获理学博士学位，是中国第一位环境矿物学博士。此后，曾留校（贵州工学院）任教，后历任贵州工学院地质系主任助理、副主任、系党总支副书记兼系副主任、资源工程系主任。

1999年12月至2000年12月任贵州工业大学党委委员、副校长。此后，历任贵州工业大学校长，贵州大学党委常委、常务副校长（正厅级），喀斯特环境与地质灾害防治教育部重点实验室主任、学术委员会副主任。

2007年2月至2008年6月，任贵州省地矿局局长、党委副书记。2008年6月至2017年3月贵州省国土资源厅厅长、党组书记。2017年3月——2018年2月贵州省国土厅长、党组副书记。2018年2月，因涉嫌严重违纪，被撤销党内职务处分，降为副厅级非领导职务。

贵州厅官收26瓶茅台被处以双开处分

公开简历显示，罗建强，1963年9月出生，贵州湄潭人。曾任贵州省遵义地区遵义市房管局局长、市房改办主任，共青团贵州省遵义地委书记，贵州省遵义市规划局局长、党组书记，贵州省遵义经济技术开发区党工委书记，贵州省遵义市汇川区委书记。

2006年12月起，罗建强任安顺副市长，迈入副厅级。2015年1月转任毕节市委常委、常务副市长。2016年9月21日因涉嫌严重违纪，开始接受组织调查。2017年3月28日，贵阳市人民检察院对其以涉嫌受贿罪立案侦查，并采取强制措施。

贵州省纪委2017年5月25日的通报显示：其违反政治纪律，除了与他人串供，对抗组织调查，参加迷信活动；违反中央八项规定精神，接受可能影响公正执行公务的宴请及收受礼品、礼金；违反组织纪律，不按规定报告个人有关事项。

还被批违反廉洁纪律，为配偶、子女经商办企业提供帮助；违反生活纪律，与他人发生不正当性关系；违反国家法律法规规定，不但利用职务便利收受财物，还通过打麻将的方式与他人赌博。

官方称，罗建强身为党员领导干部，理想信念丧失，严重违反党的纪律，且在党的十八大之后仍不收敛、不收手，性质恶劣、情节严重。除了被给予“双开”处分外，还将其涉嫌犯罪问题、线索移送司法机关依法处理。

有媒体报道，其被“双开”的一个月前，2017年4月28日，也就是五一、端午节前，贵州纪委通报了6起违反中央八项规定的典型问题，其中之一就是罗建强违规收受礼品、礼金等问题。

通报称，2014年下半年至2016年9月，罗建强多次接受私营企业主宴请，并收受2瓶茅台年份酒、24瓶国宴茅台酒。2016年9月，罗建强在其继子举办婚礼期间收受3名下属礼金2.4万元。

天津一厅官矿泉水瓶装茅台酒被官方痛批

据报道，有媒体梳理发现，近些年倒在茅台酒上的官员并不鲜见。他们有的视茅台酒为身份象征，搞大吃大喝，不惜用矿泉水瓶装着偷偷带到饭桌上喝；有的公然收受他人所送高额礼品，有的则利用公款购买，大肆挥霍浪费。

与上文所述的罗建强相似，在中央纪委公开曝光的违反八项规定问题中，河南省信阳市财政局原局长李敦峰也是违规收受礼品礼金。只不过数量上比起来，后者更为触目惊心。

2017年1月18日的通报显示，李敦峰利用职务便利，在2013年至2016年违规收受下属单位和管理服务对象送的礼金17.4万元、茅台酒39件。此外，他还套取1.8万元，购买30条软中华香烟用于本单位的超标准接待。最终，此人被双开，并移送司法机关处理。

按照一件6瓶、一瓶1000元算，这名财政局局长所收的39件茅台酒价值达23.4万元。

在喝茅台酒方面，有些贪官真是“凶相毕露”。

比如《中国纪检监察报》曾在2015年1月5日发布了云南省德宏政协原主席杨跃国违纪违法案件剖析。文章称，身边的工作人员清楚，杨跃国抽烟一定要抽高档烟，喝酒一定要喝茅台，如果喝酒时没有茅台，就会批评人。在他的公务车上，随时都准备着两三箱茅台。

与杨跃国相比，天津市医药集团原董事长张建津（正局级）更是有过之而无不及。他“用矿泉水瓶装茅台”的猖狂违纪细节多次被官方痛批。2015年12月22日，天津纪委通报称，张建津是无视党纪党规、变换花样搞“四风”的典型。

2013年5月至2015年8月受审查前，他常常以商务接待为名，频繁出入高档酒楼，组织和接受公款宴请，每餐“燕鲍参翅”等高档菜肴必点，茅台、五粮液、特供保健酒必上，而且一般茅台酒不入口，要喝就喝15年、30年的年份茅台酒。

遇到风声紧、查得严时，就事先叮嘱人把茅台酒倒入矿泉水瓶，改头换面后带到饭店，冠冕堂皇地摆上酒桌。

除了矿泉水瓶装茅台，张建津另一个细节更为生动：2013年，一私企老板为张建津庆祝生日，张建津看到他带来的是普通茅台，便不屑一顾地当众要求改用其他人带来的15年年份茅台；这位曾被张建津弄得颜面扫地的某老板再次与其吃喝时，便主动带来30年年份茅台“一雪前耻”。

更为可恶的是，张建津部分大吃大喝所花费的钱财是用公款支出，或“化整为零”报销，或披上“办公用品”“加班餐费”的外衣入账。

[资料来源：中国纪检监察报、检察日报、法制晚报、贵州省纪委等]

责任编辑：张义凌