新京报评消防部队剥离武警成公务员:救援职业化

原标题：消防部队剥离武警成“公务员”：应急救援迈向“职业化”| 新京报快评

“职业化”的体制下，一个职业干到底，将更有利于保留专业骨干，积累经验，提高整个队伍的应变和处理能力，最大程度减少流血牺牲。

▲龙潭街道举行消防演习。 图/新京报网

文 | 于平

根据最新公布的机构改革方案，公安消防部队改制。公安消防部队不再列武警部队序列，全部退出现役。公安消防部队转到地方后，现役编制全部转为行政编制，成建制划归应急管理部，承担灭火救援和其他应急救援工作，充分发挥应急救援主力军和国家队的作用。

武警森林部队也转为非现役专业队伍，现役编制转为行政编制，并入应急管理部，承担森林灭火等应急救援任务，发挥国家应急救援专业队作用。

公安消防和森林武警的转制，迈出了应急救援“职业化”的第一步

公安消防部队、武警森林部队从军队系统剥离，这是中国的应急救援体制破天荒的大变革。

我国消防、森林等应急救援被划入现役编制，有历史的原因：这样的军事管理化管理的体制，也曾为国家应急救援作出很大贡献。但随着时代的演进，这种非职业化的救援体制的弊端，也日渐凸显。

以消防为例，成功的消防救援，应当是建立在完备的专业知识和丰富的火场经验之上的。但在旧有消防体制下，铁打的营盘流水的兵，消防官兵的流动频繁。服役多年的消防员刚刚累积了一些实际经验，就得退役，新来的消防员面对凶险的火场，往往是经验全无。

地方、军队双重领导下的消防体制，也不利于打造高效能的应急反应机制，消防部门在火场救援受到不正常干预，影响救援效率的情况，也时有发生。

在消防所承担的职责中，灭火只是一小块，综合化的应急救援已然是大方向。从国家层面看，一个现代化的应急救援体系，内容越来越广泛，包括各种自然灾害的救援、紧急事故的救援、突发事件的救援等，实现天空、山顶、河湖、海洋的全覆盖。无论哪一种应急救援工作，都是专业性、科学性、标准化很强的工作，主要靠的不是强大的体力和精神意志，更多依赖的是训练有素、技术精良。因此，职业化，正是应急救援高效、专业的根本保障。

▲消防演练冰上救人。 图/新京报网

公安消防和森林武警的转制，迈出了应急救援“职业化”的第一步。“职业化”的体制下，一个职业干到底，将更有利于保留专业骨干，积累经验，提高整个队伍的应变和处理能力，最大程度减少流血牺牲。

应急救援队伍“职业化”后，当避免再出现大量“临时工”

当然，按照国际经验，“职业化”意味着更好的职业待遇，意味着大量消防员将要被纳入到公务员编制，给政府财政带来支出压力。

政府花钱虽要节省，但这种涉及公共安全的重要支出，无论如何都不能省。应急救援划入地方行政序列后，应当给予编制上的充分保障，避免出现许多部门常见的“临时工”乱象。

应看到，许多地方的“合同制”消防员正面临人员大量流失问题的窘境，此前网上被热捧的武汉“抱火哥”就说自己是个“临时工”，倘若用大量“合同工”“临时工”代替现役编制，那“职业化”将名实难副。

此外，从发达国家的经验看，包括消防员在内的职业化应急救援队伍，人员也不宜过多，否则政府财政将不堪重负。应急救援不单是政府的事，在打造高水平的职业化应急救援队伍的同时，也要鼓励民间志愿者队伍的建设。

▲消防演练模拟运送伤员。 图/新京报网

例如，法国有25万消防员，其中80%是志愿消防员。美国有约30万名职业消防员，约100万名志愿消防员。志愿消防员往往更熟悉社区、建筑物分布和内部结构、周边道路的状况，在遇到灾情可以作出更迅速的反应，是职业消防员的重要补充。在志愿者消防员队伍建设上，我们一方面要建立严格的培训机制，此外也要制定相关优惠政策，包括给予志愿消防员工作补贴、职业保险和一定的税收减免等，解除他们的后顾之忧。

应急救援体系的建设，事关经济社会发展全局和民众生命财产安全。应急救援“职业化”，作为国家应急体系一项重要的顶层设计，将国家治理体系和治理能力的现代化，又往前推进一步。当然，改革也宜在细节上继续打磨，广征民意、科学决策，确保改革实现初衷，给公众更踏实的安全感。

责任编辑：张玉