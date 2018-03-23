落马官员曾承诺“不当留骂名的局长” 结果遭打脸

原标题：他声称“不当留骂名的局长”，结果惨遭打脸

来源：“观海解局”微信公众号

法制晚报·看法新闻（记者 岳三猛）3月23日下午，湖北襄阳市高新区党工委书记曾进生，因涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查，并被采取留置措施。

看法新闻记者梳理发现，此人去年11月才刚刚履新，而且仅仅再过一个月就到60周岁，却最终倒在退休前。

更加令人错愕的是，早在2013年就有媒体发文称，曾进生因提出“不当和事佬式局长，不当没有纪念意义的局长，不当留有骂名的局长”，被誉为“三不当局长”。同时，又因通文学、善书法、写一手娴熟的行草，被称为“才子局长”。

谁曾想到，到了他还是违背了初心。

（曾进生）

自称“不进歌舞厅、不进洗脚房”

曾进生落马的消息是由湖北省纪委监委发布，意味着广播局编辑记者出身的他已经跻身省管干部。

官方公布的简历显示，1958年4月出生的曾进生是襄阳本地人，仕途也未曾离开家乡。《中华儿女报刊社》2013年4月刊发文章《曾进生：一位国土局长的艺术人生》，称他从广播局编辑记者，到县委办公室；从市农委，到市委办公室。

这段描述就填上了他的前半生空白——官方公布的简历从1999年4月开始，即41岁的曾进生获任襄樊（后改名为襄阳）市委副秘书长。5年后，他转任市国土局局长，并在这个岗位上待了长达11年。

2015年3月，曾进生任襄阳高新区党工委副书记，并于2017年11月去“副”转“正”。然而，仅仅过去百日就黯然被查。

（曾进生[中]）

看法新闻记者注意到，长达11年的国土局长生涯，是他职业生涯中最为浓墨重彩的一笔。媒体称，曾进生下决心从根本上革除传统土地交易中的弊端，从传统的招拍挂到完全透明的网上交易，真正实现土地交易的“阳光操作”，成为第一个吃螃蟹的人。

“2006年7月9日，襄樊市土地交易中心将3宗国有土地通过土地交易中心网站挂牌出让，这是湖北省，也是全国首次实行土地全程网上交易。”媒体称，这也标志着我国信息化推进土地管理的开始。

众所周知，国土系统的干部是不法分子围猎的重点对象之一。身为地级市国土局一把手，曾进生曾宣称，为了保证和一切拉拢腐蚀绝缘，不进歌舞厅、不进洗脚房、不打牌。甚至他在刚上任不久，就对全体干部职工承诺了三句话：“坚决不当和事佬式局长，坚决不当没有纪念意义的局长，坚决不当留有骂名的局长。”

模范官员反转？信任不能代替监督

按照公开报道，曾进生的爱好主要有两个——写作、书法，发表作品350多篇（幅）并有专著《隆中山下尽诸葛》，至于书法更被称作一匹黑马，“他一年取得的进步，在别人看来10年能达到就很不错了”。

报道还称，他曾在国土局局长任上写过《民情日记》，记述所见、所闻、所思及每天的重要行程。“这本日记，在国土资源系统引起不小的轰动，读过这本日记的人，无不为其认真、务实的精神所打动。”

（曾进生书法）

至于这本日记的内容，《农村经济与科技》曾做过连载，2006年6月出版的一期曾披露了曾进生2005年4月15日的感悟《三位农民“上访”有感》。

文章称，某天上午，三名农民来到他的办公室，反映耕地被无故占用的情况。这已经是第二次。他立即找来执法局的人员，限期处理，回复是已经申请法院强制拆除。两天后，上述3人再次前来，只不过是表达感谢。“我们只不过履行了一点职责，为何要感谢？说明我们平时的工作中不尽责的地方太多了。”

时常关注反腐类新闻的小伙伴会注意到，其实像曾进生这种“模范官员蜕变为阶下囚”的反转案例此前已颇多次出现。比如湖南省交通厅原副厅长陈明宪，曾是最年轻的“茅以升桥梁大奖”获得者，三次被提名中国工程院院士候选人，却心甘情愿被不法商人围猎，多次为请托人扫除招标障碍。

（曾进生[左]）

2015年10月，《中国纪检监察报》曾专门发文探讨此现象，得出的结论是：能力不是“任性”的保险栓，越是成绩斐然，越是处在高位，越应该有如履薄冰之感，以更高的标准严以律己。

同时，组织的信任不能代替监督，模范官员头上的光环具有很强的迷惑性，容易成为监督死角。纪检监察机关对待模范官员和普通干部应一视同仁，甚至在把关上更严一些。蜕变终究是由量变引起的，但凡在他们露出违纪苗头时刻扯扯袖，就能把处在危险边缘的他们拉回来。

而对于已经在贪腐道路上头也不回的堕落者，不能顾及过去有功于地方建设，就纵容其恣意妄为。一旦有违纪违法的情况发生，不论有多么辉煌的过去，也决不姑息。

责任编辑：张义凌