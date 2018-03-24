红网评8元游桂林午餐腐乳配米饭:游客活该遭辱骂?

原标题：8元游桂林，游客活该遭导游辱骂？

旅游团8元游桂林，午餐只有腐乳配米饭，游客表示不满后，遭到导游“骗吃骗喝骗玩”的辱骂。3月21日，相关视频在网上传播。广西桂林市旅游发展委员会3月22日在官网发布通报称，已初步锁定了涉事导游员，一经查实相关旅游企业和从业人员有不合理低价游等违法违规行为，将依法进行严肃处理。（3月22日 澎湃新闻网）

8元游桂林，够往返路费吗，够景区门票费吗，够住宿费用吗，够普通的餐费吗？都不够！低价团不购物，游客还好意思抱怨午餐只有腐乳配米饭？明明是骗局，游客还心甘情愿地上当，真弱智，活该遭导游辱骂！新闻的跟帖中，不少网友都如此刻薄地指责游客，好像导游骂得不够狠，他们要来帮帮腔。

对午餐不满意，游客当然有权表达不满，即便旅游合同上并没有明确标明午餐标准。然而，导游借故大发雷霆，理直气壮地辱骂游客“不购物，没脑子，骗吃骗喝，是旅游骗子”，好像游客参加低价团不购物，就该被辱骂，这算什么逻辑？部分网友也站在导游的一边，辱骂“贪便宜”的游客，展现网络暴戾。8元游桂林，游客活该遭导游辱骂？笔者不敢苟同。

首先，游客并非旅游骗子，旅行社利用低价团来诱导游客购物，游客不购物导游借故泄私愤，辱骂游客，他们才是旅游骗子。8元游桂林的价位是旅行社定的，尽管旅行社和导游都希望游客购物，但购物与否是游客的自由，他们应当对游客的购物情况做好最坏的打算，应有容忍游客不购物的海量。旅行社没有强制购物的权力，他们想用低价团聚人气，哪怕是亏损到砸锅卖铁，也自己选择的，与游客无关，岂能辱骂游客是贪便宜旅游骗子？

其次，低价团乱象干扰了旅游市场，职能部门三令五申，出台法规，采取措施，积极整治低价团。2016年，国家旅游局对《旅行社条例》和《中国公民出国旅游管理办法》两部行政法规合并修订为《旅行社条例（修订草案送审稿）》，新法加大了旅游者权益保护力度，要求旅行社经营管理更加规范。同时，“零团费”“强制购物”等被严令禁止。由此可见，旅行社设置低价旅游产品，也违反了法规，该惩戒的是旅行社，而非贪便宜的游客。

谁是旅游骗子？现在不言而喻，如果网友站在骗子的立场，骂游客弱智和贪便宜，则有失公平。骂人是不文明行为，且有违法嫌疑。消费者贪图便宜不是被骂的理由，导游歇斯底里地骂人，这当然不应当受到大家的支持和赞赏。

来源：红网

责任编辑：张玉