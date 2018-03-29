新京报：网约车市场烽烟再起 但这真不是恶性竞争

原标题：网约车市场烽烟再起， 但这真不是“恶性竞争”

在旁观者看来，企业似乎是在进行赔本的“恶性竞争”，但对于立足未来的企业来说，那非但不是赔本，反而是一门很划算的生意。

▲网约车。 图片来源：新京报

文 |邓新华

出行平台竞争越来越激烈。据媒体报道，3月27日，高德地图宣布推出顺风车业务，已在成都和武汉先行上线，并将陆续在北京、上海等城市推出。此前不久，美团也推出打车业务。

有些学者认为，出行平台依托资本进行的竞争，最终会导致垄断，从而让消费者承受损失。他们大多认为，今天资本砸下的钱，未来一定会从消费者那里“榨取”回来。他们都相信，商家可以先“以本伤人”，赔钱打败竞争对手，然后依靠垄断定价赚取更多的钱。但是，这一观念误解了市场。

其实，眼下的出行市场的变局，就已经很好地反驳了这一观念。

早几年，滴滴和快的竞相打价格战、补贴战时，就有很多人替市场忧虑，认为消费者虽然暂时享受到价格战的好处，但最终是要还的。后来，滴滴、快的合并，以及之后的滴滴与优步中国合并，看起来滴滴似乎成了最后的胜利者，且大幅度的补贴也确实取消了。但是，这时候美团杀了进来。所以说，看起来某家企业垄断了市场，但其实潜在的竞争者始终存在。

经济学家张五常曾经讲过一个故事，说他路过一个偏僻的地方，看到一个小孩在卖可乐，但是要价并不高。张五常想，在这个地方，这个小孩也算是垄断者了，他为什么没有要垄断高价呢？随后，他看到旁边有几个小孩在玩。这时的他恍然大悟：那些小孩就是潜在的竞争者。

道理说起来也简单。在市场上，只要不是行政准入垄断，潜在的竞争对手可不止这几个“小孩”。所以，我们无需过于担心哪一家平台利用垄断地位压榨消费者。如果谁这么做，它就是为潜在的竞争对手提供机会。

而且，很多竞争看起来像是“恶性竞争”，好像各方都在赔本伤害竞争对手，其实这并非真的“恶性竞争”，竞争者都有各自的战略目的。比如，美团的王兴就表示，未来人们不需要买车，需要的是“移动”的服务，因此，美团布局打车市场，某种程度上也在为自动驾驶布局。

对于企业来说，如果等到自动驾驶得到普及，再跑来争夺客户，那肯定是为时已晚。因此，企业现在加入战团，先获得大量的忠诚用户，未来才可能占取先机。

在旁观者看来，企业似乎是在以赔本的代价搞竞争，但对于立足未来的企业来说，那非但不是赔本，反而是一门很划算的生意。因为，现在获取客户的成本可比未来要低得多。

所以，当后来者发动“价格战”时，更有可能的情况是，先前的市场占有者日子过得太舒服了，后来者的竞争迫使先入者再度让利给消费者。

无论是美团，还是滴滴，大概也没有人意图去打垮“竞争对手”，因为没有人能确定自己能打败眼下的竞争对手，也不会知道市场中究竟有多少潜在的竞争对手在等着你打败。简言之，就是你怎么知道对手就不能比你融到更多钱呢？所以，以资本“谋求垄断掠夺”的战略，其实是有些学者凭想象强加给企业的。

当消费者享受企业价格战的好处时，也不要轻率地以阻止“恶性竞争”的名义呼吁管一管。只要不存在行政垄断，那么，就让企业自己去竞赛吧。

□邓新华（媒体人）

责任编辑：张岩