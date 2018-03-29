新京报：相亲节目少点噱头才能多点格调

原标题：相亲节目少点噱头才能多点格调

相亲节目不是不能做，相反，因为这个话题涉及两性关系、代际矛盾、门第观念，自带流量，自古以来都是热门话题。但是，节目组必须明白一个道理，综艺节目不是仅仅呈现事实的新闻报道，更重要的是体现引导与价值观。

▲《非诚勿扰》节目截图。

文 |二号少女

相亲节目里的“父母”总让人感到不适

感觉从我还未成年的时候，就在看孟非主持的《非诚勿扰》。当年最早一批站在台上的女嘉宾，也不知道过得怎样。但不管当年如何，她们好歹是自己来相亲，不管挑男嘉宾也好，还是被男嘉宾挑也好，始终是一个人在战斗。现在的相亲节目，流行带爸妈一起上场。

去年，金星主持的相亲节目《中国式相亲》就“制造”出了一批奇怪爹妈。有的妈妈找儿媳妇坚决不找手凉宫寒的，有的妈妈直接批评女嘉宾年龄大、颜值低。而今年开始这档节目改名为《中国新相亲》，主持人换成了张国立，帮子女“挑人”的家长也从男方家长变成了女方家长。

和《中国新相亲》“撞车”的是孟非挑大梁的《新相亲时代》。这个节目跟《中国式相亲》差不多，也是带着父母家人一起来相亲，所不同的是，这次是让女方父母来打量男方。

本以为孟非也做了这么多年相亲节目了，《新相亲时代》或许真的会带来新的惊喜。结果，还是很大很大的惊吓。那些来相亲的男士，那些有一脑子奇谈怪论的爹妈，丝毫不考虑观众的感受，继续奉献着“糟心的故事”。

比如，有一位56岁、声称来自法国巴黎暂时定居成都的大叔，口口声声要找年轻貌美颜值高的妹子做另一半，声称如果女孩视觉上没有美感何谈感情，在他看来，这很荒唐。

而对自己到底有多大，这位男嘉宾三缄其口，打死都不说。直到在孟非穷追猛打之下，他才公布了自己年龄——马上就56岁了。在看到自己的年龄暴露之后，他问了女嘉宾一个很有意思的问题，“婚姻被年龄和物质绑架以后是幸福还是灾难？”为何他那么在意女嘉宾的年龄，却要求别人忽视他的年龄呢？想来十分可笑。

不过，我觉得比较让人眼前一亮的是，来参加相亲的女孩子们真的挺让人觉得不错，她们大都受过良好的教育，有博士、有硕士、有上市公司高管……不管颜值高不高，清一水地把自己捯饬得干净利索、端庄大方。难怪每次相亲节目一出，都会出现“中国男人配不上中国女人”之类的话题。

在电视屏幕上呈现出来的相亲市场，是一种挑剔、歧视，甚至是践踏个性尊严的存在。

电视节目呈现客观现象，更要善于引导

从这两个相亲节目来看，嘉宾展现了很多不太正确、或者说不太现代的婚恋观，没有把双方放在一个平等对话的位置上。每个人或许因为人生经历、教育水平、个人性格等原因导致他们在婚恋观上有所限制，观点存在偏见。这是社会现实，我们承认，但问题是，节目组不能听之任之，让这些奇葩的价值观停留在舞台中央。

眼下这些相亲节目，看完之后，除了让人感觉一地鸡毛，强化了固有的偏见之外，似乎没有什么收获。相反，网上一批与他们价值观趋同的粉丝们，还纷纷站在他们身后为他们打气。

我有一个前同事，30多岁了也没有女朋友。他现在在一个小地方的事业单位工作，月收入3000多块钱。别人催他找女朋友，他说得最多的一句话就是，我现在有房有车（均是父母买的），依我的条件，现在什么样的姑娘找不到？都是我在挑她们，轮不到她们挑剔我。真不知道这种迷之自信，来自于何方。

这样的观念，现实中不少见，而电视台、节目组也没有对这些奇奇怪怪的价值观进行引导。一些节目组，为了收视率、博人眼球，甚至不惜放大这些奇怪言论，这就让人很不舒服了。

相亲节目不是不能做，相反，因为这个话题涉及两性关系、代际矛盾、门第观念，自带流量，自古以来都是热门话题。做了，就有人看。但是，节目组必须明白一个道理，综艺节目不是仅仅呈现事实的新闻报道，综艺更重要的是体现引导与价值观。

《非诚勿扰》里的黄菡老师为何让很多人记挂，不就因为她比较端正的价值观？她轻声细语的一两句话，随时准备将“歪楼”的男女嘉宾拉回来。孟非也好、金星也罢，都是相亲节目的“老司机”，对现场与话题的把控能力都超强。遗憾的是，近年来相亲节目的呈现，大多仅仅让那些奇葩言论在舞台中央肆意喷洒。能不能有点格调呢？

□二号少女（媒体人）

责任编辑：张岩