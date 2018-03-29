新京报:别让“歪嘴”念歪了“异地医保结算”好经

原标题：别让“歪嘴”念歪了“异地医保结算”的好经

■ 观察家

既然医保支付账户向异地开放成为趋势，对医保资金的异地监管责任就一定要明确，且一定不能再简单地归属于“鞭长莫及”的原属地。

据央视报道，借黑龙江医保可以在海南异地结算的便利，海南有些连锁药店打起了黑心算盘，医保资金在这里被用来购买床单被罩、卫生纸等生活用品，生意很是红火。而对此行为，不管是医保资金的属地黑龙江省社保局，还是违规行为的发生地三亚有关部门，居然都存在监管惩罚难的问题：前者鞭长莫及，后者不愿多管。

“刷哈尔滨医保卡买海南卫生纸”，让人称奇：都知道，医保的用途是为了保障医疗需求而用的。既然是“专用”，医保卡就不能像银行卡那样想买什么就买什么。可如今，医保资金却“穿越大半个中国”在异地被套取，怎能不让人瞠目？

出现“刷哈尔滨医保卡买海南卫生纸”，实是利好政策的走形。其大背景是：海南是外来人口较多的省份，外省参保人在海南就医结算的需求大。基于此，2010年海南在全国率先启动跨省异地就医结算工作。当年，哈尔滨市人社局将海南省两家医院确定为哈市定点医疗机构，并实现网络连接、电子结算，极大地方便了参保人员，这在当时是全国首创。2012年起，哈市医疗保险又将三亚、海口等地13家零售药店确定为定点零售药店。

可见，“跨省刷卡买药”本是黑龙江省基于本省居民的实际需求、额外送出的政策“红包”，为居住海南的黑龙江人提供了更便捷的医疗保障。可现在很多药店却借政策之便，卖起了生活用品，这无异于是对好政策的侵蚀。

为套现“买单”的黑龙江省社会医疗保险局“心有余力不足”，海南省三亚市相关部门对眼皮底下的违规却“无动于衷”——有关职能部门的消极作为，也给“异地结算”这么一个政府暖心工程泼了一瓢冷水。

这也提示我们，既然医保支付账户向异地开放成为趋势，那么这种对医保资金的异地监管责任就一定要明确，且一定不能再简单地归属于“鞭长莫及”的原属地。并应尽可能做到全国管理一致化，对于存在违规行为的药店，需及时制止，甚至取缔其医保支付的资格，对于违法所得应加倍罚没并纳入相应地方的医保账户。

此外，还应该借助其他管理部门的权力，完善相关管理。明明是生活用品却开出药品发票，这难道不违反商业经营的管理？食品药品的监管已经分开，要求所有的医保药店都必须剥离药品以外的业务，也应成为基本原则。对于用医保资金购买生活用品的个人，也需有所处罚，必要时交司法机构对当事机构和个人以骗保实施处理，提高每个医保人员的守法意识。

国家刚刚成立了新的医疗保障局，整个医保政策有望全国一盘棋。这个时候曝出“刷黑龙江医保卡买海南卫生纸”的新闻，也有其警醒价值。它提醒我们，在一个新政策实施的时候必然会出现一些新问题、新风险，需要不断在实践中去修复、完善。

□郑山海（医生）

责任编辑：张岩