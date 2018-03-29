新京报谈盲人歌手周云蓬办卡遇阻:不仅银行需反思

原标题 盲人办卡遇阻：不仅银行需反思

一家之言

银行业作为准公共部门，为盲人办卡等金融服务开辟绿色通道，是企业的社会责任所在。

盲人歌手周云蓬日前在微博发文描述其在银行的办卡“风波”，引发热议。据新京报报道，周云蓬在某银行办理借记卡，银行工作人员以其“没有民事行为能力”拒绝办理。事后该银行回应称，因业务员自身专业能力不足，不仅未能提供快捷的业务办理，还对周云蓬造成情感伤害，已经向其致歉请求谅解。

就该事件看，虽然跟周云蓬接触的确系单个业务员，但无论是受理的柜台人员，还是“更高级别”的工作人员，都以“没有民事行为能力”或“根据规定”为由拒绝办理。这显示出银行的管理者或规则制定者在业务流程设计上，缺乏对盲人群体明确的无障碍服务支持。

周云蓬的办卡问题虽然最终得到解决，涉事银行也为此致歉，但对这类现象的关注，不能因此戛然而止。此前媒体调查发现，目前银行业对于盲人办理业务的程序规定不一，“松紧”各异，每个网点的规矩都可能不一样。显然，办银行卡作为盲人的基本生活需求，不能寄托在银行网点的服务自觉上，绝不能让“柜员水平不足”影响盲人群体权利实现。

在整个银行业，应当就这个问题建立统一的共识和服务规范。比如，周云蓬提出，对于盲人的服务，银行应该有一个无障碍通道，这就是值得正视的诉求。银行业作为准公共部门，对于盲人等弱势群体，为其办卡等金融服务开辟绿色通道，这是企业的社会责任所在。

更应看到的是，盲人在生活中所遇到的困境，不仅是办银行卡而已。当下，不少服务体系对于盲人群体，都缺乏人性化的设计。这就导致盲人无法像普通人一样，融入社会，享受到现代生活的种种便利。所以，藉周云蓬的遭遇，需要反思的不仅是银行业，诸多公共部门、服务行业都应当弥补这一服务漏洞。

而政府民政部门、残联等，也需要积极为盲人争取平等待遇，大力推动盲人群体的社会服务支持系统建设。盲人并非“没有民事行为能力”，只是需要整个社会以更完善的设施、制度来成全。

一个文明社会，不会总轻易容许那些办事人员“专业水平不足”成为盲人权利实现途中的“绊脚石”。

□于平（媒体人）

责任编辑：张岩