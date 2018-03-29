这位演开国元勋的特型演员 在中纪委网站说了啥？

原标题：这位饰演开国元勋的特型演员，在中纪委网站上说了啥？

今天（3月29日），中央纪委网站的“特型演员叙事”栏目更新了。这次“登上”中纪委网站的演员是郭连文。

郭连文曾在《换了人间》《开国》《刘少奇的故事》《保卫延安》等多部影视剧中饰演刘少奇。在这期栏目里，郭连文主要谈到了“长征精神”的话题。他盛赞刘少奇“不光是思想家、政治家、工运领袖，他也是很伟大的战略家、军事家”。

值得注意的是，郭连文还结合自己的表演经历，提到了一些有意思的细节：

“长征，大家知道，中国红军正处在低潮的过程中，而且是整个部队大迁徙，各种情况都有：伤的、病的、思想不稳定的、开小差的。不是人们想象的那种，浩浩荡荡，不是。可能是稀稀松松的、松松散散的，病的、拄拐杖的、抬担架的，各种情况都有，所以思想非常复杂。这时候政治思想工作是非常重要的，要有统一的思想。少奇同志就是担任了这个工作，统一官兵的思想。少奇同志在长征途中还担任了一项非常重要的任务，筹粮委员会主任，不筹粮食走不出草地。但在偏僻地区，那么贫困、那么贫穷，筹粮多么困难。他还有一个职务，收容，他就得安排伤员怎么交给老乡，隐蔽起来，走不了了的、病的，委托老乡把伤病治好以后，再跟上部队。这两项工作都是非常非常难做的，很艰苦。电视剧《长征》里面，有几个镜头是专门表现少奇同志背着小战士的情景。”

郭连文

目前，“对话刘少奇扮演者郭连文”的内容只发布了上半部分，后面的相关内容也十分值得期待。这个“特型演员叙事”的系列采访，是中纪委网站改版后的新栏目，此前已有多位知名演员来到这里接受采访。“海运仓内参”（ID：hycplb）注意到，这些特型演员不仅会谈到自己的演艺生涯，也会谈及自己对所饰演的历史人物的理解。

孙维民

比如，登上首期栏目的饰演周恩来的特型演员、著名表演艺术家、国家一级演员孙维民，在接受采访时表示：“扮演老一辈无产阶级革命家最最重要的，就是学习他们身上宝贵的精神品质，继承和发扬他们的光荣传统和优良作风，追寻共产党人的初心和使命”。

他还说：“在总理逝世的时候，他的钱包里、存折上没 有一分钱！今天我们说不忘初心，牢记使命，我们党员干部学习什么？党员干部学习的标杆就是周总理。他就是一个光明磊落、廉洁奉公、全心全意、兢兢业业、呕心沥血为人民服务的公仆，是一个楷模，一个真正的共产党员”。”

唐国强

著名演员唐国强曾在多部影视剧中饰演毛泽东，他在接受中纪委网站采访时说：“毛主席是一位军事家、政治家，还是一位诗人。。。。。。作为一个领袖，他的文采、军事才华、政治上的驾驭能力，我觉得我们还有很多很多没 有表现到的。他还说：“今天，全中国的人民都在纪念他、怀念他，那是一个必然。因为他心里面装的是人民，他想的是人民，他要为人民把这个事情做好”。

在影视剧《海棠依旧》中饰演邓颖超的黄薇，也曾登上“特型演员叙事”栏目。她曾谈到：“作为特型演员，我特别有幸可以走进邓妈妈的生活。我曾经拍摄电视连续剧《长征》，来到了当年红军战士走过的那片草地，那是在四川的马尔康。当地人告诉我，从这片草地，当时征兵走出去的是3000个从16岁的男孩到60岁的男人，一共有3000个男人从这片沼泽地里走出，最终回来的不到300人，大量的人都牺牲在了沼泽地里”。

王伍福

“登上”上一期栏目的则是饰演朱德的特型演员王伍福。他对朱德求真务实的工作作风和艰苦朴素的品德很敬佩。

他曾说：朱老总叱咤风云，指挥千军万马，让敌人闻风丧胆，但是在自己的军队里，他爱兵如子，严于律己，宽以待人。和士兵一样，吃着糙米野菜，穿的粗布衣服，住的是草棚窑洞，这么平易近人，在自己队伍里，就像一个田家翁、像一个老伙夫、像一个老班长，但是到战场上，那是统帅、那是大将，这是老总的形象和气质。”

编撰/黄帅

责任编辑：张义凌