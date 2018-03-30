我军中将:解放军“驾临台湾”日 蔡英文能往哪跑?

原标题：解放军“驾临台湾”日，蔡英文能往哪里跑？

七个方案，无论是仓皇出逃还是困兽犹斗，对蔡英文来讲，都是两难选择。因为从某种意义上说，打台湾就是打衡山，打衡山就是炸衡山。把衡山炸掉，需要几个小时？

蔡英文上台不到两年，“反斩首”演练已搞了6次。为确保蔡英文不被“斩首”，近日台“国防部”将“宪兵勤务连警卫排”扩编为“宪兵快速反应连”，成为蔡的御林军，或曰近身保镖。据说反装甲能力和防空能力达到营、旅级。蔡英文“自保决心”再度被“认证”。联想去年2月某天凌晨，在台湾“国防部”博爱营区，台军空军和陆军各一架直升机先后降落并立即飞离。台媒称，这是台军为反制大陆可能的“斩首战”，在演练“总统”危难时刻撤离的“万钧计划”。当台海情势有变，“总统”与政府高层进住衡山（圆山）指挥所避难并指挥。情势紧急时，他们从衡山（圆山）指挥所转“国防部”大楼前广场，搭乘直升机前往机场（我判断为台北松山机场），转乘“空军一号”离开。

台军演练“总统”撤离行动蔡英文不是第一人。陈水扁、吕秀莲当政时，台军就演练了“玉山一号（陈水扁代号）”、“玉山二号（吕秀莲代号）”要人转移演习。这次蔡英文是否是“玉山一号”或“玉山三号”，不得而知。演习路数倒是不变，就是在战时衡山地下指挥所呆不住了，怎么安全隐蔽地撤逃。马英九执政时对这一套不感兴趣。赞同“九二共识”，还怕解放军打过来吗？

解放军登陆战演习

我顺着台军帮蔡英文撤逃的思路，从军事角度看看她如何逃离，大致有七个方案。

方案一：一旦两岸开打，前些年台方判断我军乘冲锋舟沿淡水河突进总统府。淡水河口至总统府的水路倒是不远，10多千米而已，登陆即“总统府”。于是在淡水河口和沿河部署重兵，严防死守，数次汉光演习都把这条路线作为重头戏。近两年不太搞了，其实他们自己想想都没意思，“共军”能傻到钻进施展不开手脚的狭窄河道里被动挨打吗？还不如乘直升机直接突击“总统府”。这段距离直升机不过飞几分钟而已。

方案二：沿蒋渭水高速（即台北——宣兰高速）经过雪山隧道，向宜兰、花莲（佳山）方向撤离，此方向有台军预备指挥部。台前“国防部长”冯世宽在答记者问时，明确“是到第二指挥部”，即预备指挥部。按理说这是个好去处，可惜这几年情况有变，一是东海岸从大后方变成了最前沿，是我登陆的一个重要方向，恐怕不等“总统”一干残余撤到此处，宜兰、花莲已被我攻占了。二是雪山隧道并不好通过，前年“汉光32号”演习，首次演习防守雪山隧道，想定是“共军”从花莲、宜兰攻上来，台军在隧道东口封堵我军进军台北。往这个方向逃离，岂不是自投罗网？所以这一方案自己就该“啪死”了。

乘坐直升机执行立体化进攻的解放军陆战队员。

方案三：越来越接近“万钧计划”了，即从衡山（“国防部”）出来乘直升机至松山机场换乘大飞机。“国防部”至松山机场只有三四千米。我特种兵如果斩首衡山指挥部，只有先控制松山机场才有可能。两岸一旦开打，肯定特种兵首先行动。“总统”想跑，必定要赶在我特种兵降临松山机场之前。届时两军还未接触，作为三军统帅的蔡总司令先开溜，让主张“台独”的军民情何以堪？如果“总统”勇敢，还想在指挥部里坚持一下“刷存在感”，那肯定跑不掉了。

方案四：“总统”乘直升机不飞松山机场，而是直接飞高雄等南方“台独”大本营。当然高雄也正遭我围攻，“总统”是否有胆与“台独”铁杆势力共存亡，不得而知。台军还要考虑一个情况，即台湾及周边上空是禁飞区，我军一旦发现不明飞行器必击落无疑。先提醒一下，作方案时好写进去。

方案五：载有“总统”的直升机直飞外海，降落在等候在彼的日本“出云”级直升机母舰上，或逃往距台北以东180千米的日本与那国岛上。届时逃亡的蔡英文已没有什么利用价值，冒被中国舰机打击的风险，“友邦”是否变脸，还是未定之数。反正历史经验证明，美舰不会冒这个险。1958年对金门8·23炮战时，我军炮兵只对运补的蒋舰开火，担任“护送”的美舰一听炮响，立即扔下蒋舰撤逃。

上述出行的五个方案，对于累累如丧家之狗的蔡英文来说都不完美，那么还有“坚守待援”的第六方案。

方案六：坚守衡山指挥部，等待美日的救援。我佩服“总统”采取此案的勇气，只可惜此案坚持不了几个小时。一是台军重要目标过于暴露和集中，衡山、圆山指挥部，海军、空军指挥所，“国防部”都集中在一个不足3平方公里的地域内，只要1个远程火箭炮旅一次满管齐射，地面将寸草无踪，片瓦不留。我建议大直、剑潭、圆山等地的居民趁早考虑搬家，免得到时我方来不及通知而遭受池鱼之殃。二是我东风11、东风15等近程导弹携带钻地弹头、混凝土爆破弹头、误差半径不超过20米的精准打击，如顶层厚实一时不易击穿，那几个进出口则薄弱得多。轰塌了进出口，“总统”闷在里面，挖开救援可困难多了。三是我特种兵正在各出口守株待兔。特种兵来到之前，我远程火箭炮在无人机的监控和指示下用杀伤子母弹不时来两发，直升机还敢降在“国防部”大楼前广场吗？这个目标在谷歌地图上看，都太过明显了。

台军演练高层官员向衡山指挥所转移

还有第七方案，由于太丢人，我都不好意思写进来。就是两岸开打前，蔡英文放弃衡山，撤到外海舰船疏泊地的军舰上遥控指挥。这一方案的问题是，蔡英文不在岛上指挥位置，三军还有没有打下去的意志，好处是一看岛上形势不妙，立即起锚开往日本港口。就看日本敢不敢接纳负有分裂国家罪的罪犯嫌疑人了。另外，载有蔡英文的指挥舰开到冲绳至少也需几个小时，这段时间的安全，“宪兵快速反应连”恐怕鞭长莫及。想当年背负分裂罪的达赖在印度成立了所谓“西藏流亡政府”。蒋介石在“大江大海一九四九”的风雨飘摇中，曾想在美国庇护下的菲律宾成立流亡政府。蔡英文想在日本成立流亡政府吗？可惜今不如昔，不是那个时代了。

上述七个方案，无论是仓皇出逃还是困兽犹斗，对蔡英文来讲，都是两难选择。因为从某种意义上说，打台湾就是打衡山，打衡山就是炸衡山。把衡山炸掉，需要几个小时？

王洪光中将

（本文作者系原南京军区副司令员王洪光，原标题：“台独”头目哪里逃？）

责任编辑：初晓慧