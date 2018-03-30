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我军中将:解放军“驾临台湾”日 蔡英文能往哪跑?

我军中将:解放军“驾临台湾”日 蔡英文能往哪跑?
2018年03月30日 07:34 环球网
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　　原标题：解放军“驾临台湾”日，蔡英文能往哪里跑？

　　七个方案，无论是仓皇出逃还是困兽犹斗，对蔡英文来讲，都是两难选择。因为从某种意义上说，打台湾就是打衡山，打衡山就是炸衡山。把衡山炸掉，需要几个小时？

　　蔡英文上台不到两年，“反斩首”演练已搞了6次。为确保蔡英文不被“斩首”，近日台“国防部”将“宪兵勤务连警卫排”扩编为“宪兵快速反应连”，成为蔡的御林军，或曰近身保镖。据说反装甲能力和防空能力达到营、旅级。蔡英文“自保决心”再度被“认证”。联想去年2月某天凌晨，在台湾“国防部”博爱营区，台军空军和陆军各一架直升机先后降落并立即飞离。台媒称，这是台军为反制大陆可能的“斩首战”，在演练“总统”危难时刻撤离的“万钧计划”。当台海情势有变，“总统”与政府高层进住衡山（圆山）指挥所避难并指挥。情势紧急时，他们从衡山（圆山）指挥所转“国防部”大楼前广场，搭乘直升机前往机场（我判断为台北松山机场），转乘“空军一号”离开。

　　台军演练“总统”撤离行动蔡英文不是第一人。陈水扁、吕秀莲当政时，台军就演练了“玉山一号（陈水扁代号）”、“玉山二号（吕秀莲代号）”要人转移演习。这次蔡英文是否是“玉山一号”或“玉山三号”，不得而知。演习路数倒是不变，就是在战时衡山地下指挥所呆不住了，怎么安全隐蔽地撤逃。马英九执政时对这一套不感兴趣。赞同“九二共识”，还怕解放军打过来吗？

解放军登陆战演习 解放军登陆战演习

　　我顺着台军帮蔡英文撤逃的思路，从军事角度看看她如何逃离，大致有七个方案。

　　方案一：一旦两岸开打，前些年台方判断我军乘冲锋舟沿淡水河突进总统府。淡水河口至总统府的水路倒是不远，10多千米而已，登陆即“总统府”。于是在淡水河口和沿河部署重兵，严防死守，数次汉光演习都把这条路线作为重头戏。近两年不太搞了，其实他们自己想想都没意思，“共军”能傻到钻进施展不开手脚的狭窄河道里被动挨打吗？还不如乘直升机直接突击“总统府”。这段距离直升机不过飞几分钟而已。

　　方案二：沿蒋渭水高速（即台北——宣兰高速）经过雪山隧道，向宜兰、花莲（佳山）方向撤离，此方向有台军预备指挥部。台前“国防部长”冯世宽在答记者问时，明确“是到第二指挥部”，即预备指挥部。按理说这是个好去处，可惜这几年情况有变，一是东海岸从大后方变成了最前沿，是我登陆的一个重要方向，恐怕不等“总统”一干残余撤到此处，宜兰、花莲已被我攻占了。二是雪山隧道并不好通过，前年“汉光32号”演习，首次演习防守雪山隧道，想定是“共军”从花莲、宜兰攻上来，台军在隧道东口封堵我军进军台北。往这个方向逃离，岂不是自投罗网？所以这一方案自己就该“啪死”了。

乘坐直升机执行立体化进攻的解放军陆战队员。乘坐直升机执行立体化进攻的解放军陆战队员。

　　方案三：越来越接近“万钧计划”了，即从衡山（“国防部”）出来乘直升机至松山机场换乘大飞机。“国防部”至松山机场只有三四千米。我特种兵如果斩首衡山指挥部，只有先控制松山机场才有可能。两岸一旦开打，肯定特种兵首先行动。“总统”想跑，必定要赶在我特种兵降临松山机场之前。届时两军还未接触，作为三军统帅的蔡总司令先开溜，让主张“台独”的军民情何以堪？如果“总统”勇敢，还想在指挥部里坚持一下“刷存在感”，那肯定跑不掉了。

　　方案四：“总统”乘直升机不飞松山机场，而是直接飞高雄等南方“台独”大本营。当然高雄也正遭我围攻，“总统”是否有胆与“台独”铁杆势力共存亡，不得而知。台军还要考虑一个情况，即台湾及周边上空是禁飞区，我军一旦发现不明飞行器必击落无疑。先提醒一下，作方案时好写进去。

　　方案五：载有“总统”的直升机直飞外海，降落在等候在彼的日本“出云”级直升机母舰上，或逃往距台北以东180千米的日本与那国岛上。届时逃亡的蔡英文已没有什么利用价值，冒被中国舰机打击的风险，“友邦”是否变脸，还是未定之数。反正历史经验证明，美舰不会冒这个险。1958年对金门8·23炮战时，我军炮兵只对运补的蒋舰开火，担任“护送”的美舰一听炮响，立即扔下蒋舰撤逃。

　　上述出行的五个方案，对于累累如丧家之狗的蔡英文来说都不完美，那么还有“坚守待援”的第六方案。

　　方案六：坚守衡山指挥部，等待美日的救援。我佩服“总统”采取此案的勇气，只可惜此案坚持不了几个小时。一是台军重要目标过于暴露和集中，衡山、圆山指挥部，海军、空军指挥所，“国防部”都集中在一个不足3平方公里的地域内，只要1个远程火箭炮旅一次满管齐射，地面将寸草无踪，片瓦不留。我建议大直、剑潭、圆山等地的居民趁早考虑搬家，免得到时我方来不及通知而遭受池鱼之殃。二是我东风11、东风15等近程导弹携带钻地弹头、混凝土爆破弹头、误差半径不超过20米的精准打击，如顶层厚实一时不易击穿，那几个进出口则薄弱得多。轰塌了进出口，“总统”闷在里面，挖开救援可困难多了。三是我特种兵正在各出口守株待兔。特种兵来到之前，我远程火箭炮在无人机的监控和指示下用杀伤子母弹不时来两发，直升机还敢降在“国防部”大楼前广场吗？这个目标在谷歌地图上看，都太过明显了。

台军演练高层官员向衡山指挥所转移台军演练高层官员向衡山指挥所转移

　　还有第七方案，由于太丢人，我都不好意思写进来。就是两岸开打前，蔡英文放弃衡山，撤到外海舰船疏泊地的军舰上遥控指挥。这一方案的问题是，蔡英文不在岛上指挥位置，三军还有没有打下去的意志，好处是一看岛上形势不妙，立即起锚开往日本港口。就看日本敢不敢接纳负有分裂国家罪的罪犯嫌疑人了。另外，载有蔡英文的指挥舰开到冲绳至少也需几个小时，这段时间的安全，“宪兵快速反应连”恐怕鞭长莫及。想当年背负分裂罪的达赖在印度成立了所谓“西藏流亡政府”。蒋介石在“大江大海一九四九”的风雨飘摇中，曾想在美国庇护下的菲律宾成立流亡政府。蔡英文想在日本成立流亡政府吗？可惜今不如昔，不是那个时代了。

　　上述七个方案，无论是仓皇出逃还是困兽犹斗，对蔡英文来讲，都是两难选择。因为从某种意义上说，打台湾就是打衡山，打衡山就是炸衡山。把衡山炸掉，需要几个小时？

王洪光中将 王洪光中将

　　（本文作者系原南京军区副司令员王洪光，原标题：“台独”头目哪里逃？）

责任编辑：初晓慧

台军蔡英文衡山
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