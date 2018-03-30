专家解读组建国家医疗保障局:让医疗保障更加科学

原标题：专家解读组建国家医疗保障局：让医疗保障制度更加科学合理

制图/李晓军

一直以来，与医疗有关的一举一动都引人关注。

此次党和国家机构改革中关于医疗保障机构的调整也是如此——根据《深化党和国家机构改革方案》，分散在多个部委的医疗保障职责将得到整合，集中于新组建的国家医疗保障局。

在不少业内专家看来，国家医疗保障局的组建，将进一步推动医疗保障制度改革，进一步解决好看病难、看病贵等问题。

让医疗保障制度更加科学合理

《深化党和国家机构改革方案》明确提出，医疗保险制度对于保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担、提高健康水平有着重要作用。为完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障病有所医，将人力资源和社会保障部的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责，国家卫生和计划生育委员会的新型农村合作医疗职责，国家发展和改革委员会的药品和医疗服务价格管理职责，民政部的医疗救助职责整合，组建国家医疗保障局，作为国务院直属机构。

国家医疗保障局的设立，与医疗保障现状密不可分。

“现在的医疗保障分为好几个系统，包括党政机关、事业单位、企业职工，这些人都享有医疗保障，但各个群体的情况又不一样。除此之外，没有工作的城市居民的医疗保障、农民的新型农村合作医疗也是医疗保障体系的一部分。”国家行政学院教授汪玉凯说，“这几部分的标准不一样、保障水平不一样、层次不一样，这是当前我们所面临的看病难等问题很重要的成因之一。”

汪玉凯认为，医疗、教育、社会保障、养老、就业、住房这六大公共服务体系，第一个是医疗，因为谁都需要看病，所以国家一直把医疗保障放在首位。可是，医疗保障领域存在的问题恰恰是比较多的。为了解决老百姓看病难、看病贵的问题，新的医疗保障制度将医保职责从传统的几个部门分离出来并纳入到一起，从制度层面着手，逐步使其趋于科学合理。这次党和国家机构改革将国家发改委职能中的药品价格、医疗器械价格管理提取出来，国家医疗保障局的设置能够为下一步医疗保障制度的改革创造更好的条件。

“三医联动”利于推动医疗改革

在组建国家医疗保障局的改革内容中，统筹推进医疗、医保、医药“三医联动”改革受到社会各界的关注。

国务院发展研究中心金融研究所保险研究室副主任朱俊生认为，组建国家医疗保障局，整合此前人社、民政、卫计委、发改委等多个部门的相关职能，这有利于统筹推进医疗、医保、医药“三医联动”改革以及整合医保管理体制，减少多头管理，提高医保管理效率。

“看病难是多种因素造成的，但一个重要原因就是医院药价太高，有的医院表现出开大处方、过度检查、开贵药等倾向。本来是给老百姓看病、保障健康的医疗机构有了营利倾向，这也是引发医患矛盾的重要原因。实际上，这些年我们围绕医院做了很多改革，但是改革难题一直存在。要想进一步深化医院改革，就要把看病和医药分开，不能把医药与医生开处方捆绑到一起，不能鼓励医生开大处方、提成药费。如果开大处方、开贵药、过度检查等问题得不到遏制，老百姓看病难、看病贵的问题就无法得到解决。所以，将医疗、医保、医药三者联动改革，这样有望收到比较明显的成效。”汪玉凯说。

汪玉凯认为，“三医联动”最重要的一点就是将这三者统一起来考虑，把城乡医疗保障作为看病难、看病贵的主要问题，并且从多角度围绕如何解决老百姓看病难、看病贵这个主题展开。以前，医疗、医保、医药分散在各个部门，在这种情况下推进改革不容易。现在，“三医”在同一个部门统筹，无形中可以减少体制自身带来的阻碍和问题。

进一步提升群众对医疗获得感

《深化党和国家机构改革方案》规定，国家医疗保障局的主要职责是：拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施，监督管理相关医疗保障基金，完善国家异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

毫无疑问，新组建的国家医疗保障局将会在各个方面产生一系列积极影响。

中国政法大学法治政府研究院院长王敬波认为，组建国家医疗保障局能更好适应整个国家经济社会的发展状况，尤其是更好应对社会结构、人口结构发展的需要，有利于采取更加积极的措施应对老龄化社会，同时也是基于“大健康”的理念和格局。

“医疗保障事关民生，国家医疗保障局的成立可以解决大家的后顾之忧，保证病有所医，从而进一步提升群众对于政府工作、公共服务的获得感。医疗保障具有公共服务属性，国家医疗保障局的成立可以让医疗、医保、医药三方面的改革统筹推进，建立起‘大健康’理念的医保格局。通过设立这样一个统一的机构，可以进一步明确哪些是政府要保底线的，哪些是靠市场自由调整的，哪些应该是家庭的责任。”王敬波说。

以药品价格调整的改革为例，王敬波认为，这其中涉及多重关系，此前解决不好，就是因为各项改革措施没有衔接到位。国家医疗保障局的建立，可以平衡不同利益，通盘考虑，既能避免政府负担太重，又能让市场充分发展起来。

来源：法制日报

责任编辑：张玉