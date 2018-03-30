北京日报:“洋垃圾”散发着旧强权陈腐的霸道味儿

原标题：“洋垃圾”散发着旧强权陈腐的霸道味儿

胡宇齐

西方旧强权试图靠高压手段维护的，实为一套落满灰尘的“秩序”：发展中国家提供原材料、廉价劳动力与广阔市场，发达国家则凭借技术垄断与金融霸权，在自由贸易中不断攫取前者的剩余劳动价值而“不付任何代价”。然而，“带头大哥”千秋万代一统江湖迷梦依旧，世界早已换了人间。

近日，中国“洋垃圾”禁入令又被推上舆论风口。美国方面火药味十足地宣称，此举极大中断了全球废金属供应链的运转，并要求中国取消禁令。我国外交部发言人华春莹明确回应，这是中国政府贯彻落实新发展理念、着力改善生态环境质量的重大举措，美方官员将中方正当合法的举动上纲上线，是非常虚伪的。

自己的垃圾自己消化，本是再简单不过的道理。去年7月，中国政府就正式通知WTO从当年年底起不再接受“洋垃圾”。如今，美国在单边挑起对华贸易战的当口，重提旧事，对中国的“洋垃圾”禁入令说三道四，值得玩味。做生意本该你情我愿、平等互利，现在美国一方面挑起冲突，宣布将对从中国进口的商品大规模征收重税，限制中国企业对美投资并购，一方面又大喇喇地要求中国对美国汽车减税、对其金融企业开放更多市场，同时还要继续接收“洋垃圾”，这种居高临下、颐指气使的姿态，完全“于情不合、于理不通、于法无据”，无礼至极也奇怪至极。

细看美国准备挥舞制裁大棒的领域，与“中国制造2025”的战略领域高度重合。贸易战剑指于此，与其说美国在意的是所谓对华贸易逆差，还不如说忌惮中国技术进步的势头，想要斩断中国产业升级、科技崛起的道路，让中国继续在产业链低端，扮演好“世界工厂”“世界市场”乃至“世界垃圾处理厂”等为发达国家服务的角色。看透了这一点，也就不难理解，为什么一旦中国做出脱离“角色设定”的举动，诸如拒收“洋垃圾”、上市原油期货、推动人民币国际化，“山姆大叔”便如眼里揉进沙子般坐立难安。现在国内舆论场中，有个别人跳出来“装清醒”，或指责中国不够开放，或呼吁“举旗投降”，实在太过幼稚。

基于资源禀赋、发展阶段、历史文化等方面的差异，各国确实在国际分工体系中扮演着不同角色。但这种分工与角色，理应遵从历史与市场规律，理应永远处于动态调整之中。西方旧强权试图靠高压手段维护的，实为一套落满灰尘的“秩序”：发展中国家提供原材料、廉价劳动力与广阔市场，发达国家则凭借技术垄断与金融霸权，在自由贸易中不断攫取前者的剩余劳动价值而“不付任何代价”。这正是马克思笔下机器大工业时期的国际分工：“地球的一部分成为主要从事农业的生产地区，以服务于另一部分从事工业的生产地区”。从更大视野来看，美国的诸多动作无不透露着这一“薅羊毛”逻辑，对重要国际规则也向来是基于一己之私，“合则用，不合则弃”。比如，明明自己背负着沉重的大气污染“历史债”，却一味要求别人节能减排；明明对外来高科技产业紧闭大门，却永远指责别国不够开放。习惯性双重标准，归根结底就是防止新兴力量挑战自己守成大国的地位。

然而，“带头大哥”千秋万代一统江湖迷梦依旧，世界早已换了人间。100多年前，中国有识之士那句“睁眼看世界”，如今应该送给美国了。时代潮流浩浩汤汤，中国也是今非昔比。很多人注意到，22年前——1996年5月，美国也曾单方面宣布对华贸易报复措施，当年中国的回应是略显悲壮的“平等协商解决，对抗绝对没有出路”，而今天，面对挑衅，中国的回应是底气十足的“奉陪到底”“看谁真正坚持到最后”。从中国驻美大使崔天凯跨越22年的两次回应里，从外交部发言人华春莹的淡定微笑里，从众多网友的力挺支持里，我们解读出的都是中国保持自己节奏的自信，都是满满的“实力”二字。

对于贸易战，中国不想打，更不怕打，因为“手里还有不少好牌”，诚如此言。今天的中国，经济发展“风景这边独好”，对世界经济贡献率超过30%；科技创新迎来盛果期，墨子“传信”、“天眼”探空、北斗组网等惊艳世界；软实力持续提升，“汉语热” “中国热”悄然兴起……每一张好牌，都为中国灵活处理复杂局势提升胜算；每一张好牌，都是几代中国人自力更生、艰苦奋斗的结果。中国不仅手握好牌，更掌握着积攒好牌的能力。而这，正是我们行走在复兴之路上的最强动力。

民谚说，“听拉拉蛄叫，还不种地了？”可以想见，中国未来前行的每一步，还会不断遭遇阻碍与挑战。但事实已经证明，实力是硬道理，发展是硬道理，只要13亿多人精诚团结、共同奋斗，心往一处想、劲往一处使，办好自己的事、攒下更多好牌，就没有任何力量能够阻止中华民族的伟大复兴。

来源：北京日报

责任编辑：张玉