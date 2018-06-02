新京报谈李锦莲被改判无罪：公平如镜 大道如矢

原标题：“毒糖杀人”案平反：对我们是冤案一件，对当事人是失去20年

公平如镜，大道如矢。

文 | 沈彬

冤案平反，又下一城。6月1日，备受关注的江西李锦莲“毒糖杀人”案二次再审宣判，江西省高院判决李锦莲无罪。

此案的定罪和翻案过程相当曲折、离奇，历时近20年，经过2次死缓判决，最高法一次调卷审查、一次指定再审，整整3代律师为之奔走，其中有律师甚至感慨“这个案子不平反我死不瞑目”。

1998年，江西省遂川县发生两名孩童中毒死亡案件，当时法院认定李锦莲是凶手，认定其与同村的肖某有多年的婚外两性关系，奸情败露后，李不满肖某提出断绝两性关系就买了鼠药里加入“桂花”奶糖投毒。

“错案总是相似的”，核心的问题都是客观证据的缺失，没有凶器、现场指纹、目击证人等客观证据和直接证据，主要依赖于被告人的口供定案，且背后常有刑讯逼供的阴影。

本案也是如此，警方没有找到任何制作毒糖、丢糖投毒的目击者，制作毒糖的工具，出现了“火柴杆”、“木柴杆”等多种不同说法。定罪的依据主要靠口供，李锦莲在十几次的供述中，有时签名是“连”，有时签名是“莲”，李称：“‘莲’是真话，‘连’是假话。”“有罪供述都是不带草头的。”

尽管证据不充分，但当时的办案人员还是做了所谓“留有余地的判决”，这其实就是饱受司法界诟病的“疑罪从轻”问题。说到底，就是没有坚持贯彻法定的“无罪推定”“疑罪从无”的原则，让法律的公信力打了长达20年的折扣。

可以说，此案是检验是否坚持法定“疑罪从无”原则的一块试金石：该案没有直接的客观证据，定罪就是靠口供，只要坚持“疑罪从无”就只能改判无罪。

▲李锦莲。拍摄：刘长。

事实上，在今年5月此案启动第二次再审时，江西省人民检察院的两位出庭检察员就已经与辩护人达成一致：“建议法院坚持证据规则和疑罪从无原则，依法改判无罪。”这次的再审没有重蹈7年前的覆辙，李锦莲终于迎来了平反。这次的昭雪，也可以看作全面推进依法治国、坚持无罪推定的时代进步的一个注脚。

“无罪推定”是1997年版刑法明确的原则，证据不充分就不能定罪，这也是当年李锦莲应该享有的权利。但是，之前有相当多的法院并没有坚持这一法治底线，对明显证据不足的案件搞“疑罪从轻”，对一些明显冤案搞“留有余地”的判决，结果积累了大量存量问题。

近年，最高检、最高法多次强调杜绝“留有余地”的判决，严格按“疑罪从无”判案。但严格按“疑罪从无”解决存量问题，依然需要司法机关拿出很大的担当和勇气。

全面推进依法治国的国家正义，有赖于个案正义的实现，冤案的平反是其最突出的表现之一。最近几年，中国平反冤假错案进入了快车道，从呼格吉勒图案、聂树斌案，到乐平冤案、福建缪新华案、安徽“五周杀人冤案”、吉林刘忠林案一系列陈年冤案得以翻覆。很多陈年冤案因为年头久远、物是人非，要全面查清事实，其实已经很困难了。但只要拿出司法智慧和勇气，坚持全面适用“疑罪从无”，解决存量错案，很多错案就能得到纠正。

公平如镜，大道如矢，坚持依法治国，就得在个案中坚持那条“细细的红线”。李锦莲案等一系列冤案的集中平反就昭示着，“疑罪从无”原则切实推动了司法进步。

□沈彬（媒体人）

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