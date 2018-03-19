西安交大校长：我校65%的博士生选择留在西部

原标题： 西安交大校长王树国：西安交大65%的博士生选择留在西部

撰文&摄影 | 蒲晓旭 编辑 | 邹春霞

近年来，关于“人机对战人类完败”的新闻频出。围绕智能机器人的发展和人才培养两大主题，政知见（微信ID：bqzhengzhiju）对话全国人大代表、西安交通大学校长、机器人专家王树国。

人工智能研究，中国不落后于任何一个国家

政知见：您如何看待“人机大战”中人类频频落败？

王树国：人机大战中人类的失败，只是表明机器人某些方面的能力超越了人类。人类发明机器人，正是希望机器人能代替人类做一些我们力所不能及的事情，是人类某些能力的延伸或拓展。就像机器人大力士，任何人类的力量都比不过它，因此说，在某些单项能力方面，机器人超过人类是很正常的。

政知见：随着智能机器人的层出不穷，未来是否会有大量人员失业？

王树国：人类发明机器人的目的不是取代人，而是帮助人类，做人类不能及或者不擅长做的事，然后人类可以腾出精力和时间做更高层次的事。就像分拣快递的机器人出现后，人就做管理、维护机器人等工作，这是人和智能机器人之间的一种和谐。机器人无论多先进，都不可能取代人类，机器人的应用会减少某一领域的就业人数，但也必然会创造出更多新的就业领域和就业需求。

政知见：您曾提到在生物机器人出现之前，人类暂时不必去担心机器人的威胁。目前对生物机器人的研究进展如何？

王树国：人类对生物机器人的研究才刚刚开始，很多机构和学者对此投入了很大的精力，然而目前还没有取得明显的突破，至少到现在还没有付诸于应用。

政知见：生物机器人出现后，就需要提防其对人类的威胁吗？

王树国：生物机器人具备一定的逻辑推理和思维能力，可能会出现脱离人类控制的自觉行动，那时必须要考虑一些伦理道德和法律层面的问题。就像研究核武器一样，科技的进步也会带来一些负面的影响，要有一定的约束而不能无限制地发展。

政知见：中国人工智能领域的研究在世界处于何种水平？

王树国：在人工智能领域，我国的研究不落后于任何一个国家。这里分两个层面，一是基础理论研究，二是将科技成果转化为产品，二者间紧密关联。我认为中国在科技成果转化方面走得更快，而基础研究还需加强。总体来说，中国的智能机器人研究处于世界第一梯队，全世界关于人工智能研究才刚刚起步，未来有很长的路要走。

人才培养，如果唯“帽子”论就不太合理了

政知见：近期有学者呼吁国家应加大对博士生的培养，您认为中国博士生数量是否需要进一步增加？

王树国：根据我国经济社会发展对人才的需求来说，我国的博士人才数量还远远不够，缺口还很大，我国的博士人口比例与发达国家差距也不小。国家应在保证质量的前提下，进一步加大对博士、硕士的培养，并根据不同区域的发展需求和学校的办学质量，适度放开培养指标。博士生指标应该向西部地区高校倾斜，缓解西部地区高端人才短缺的矛盾。

政知见：有学者建议进一步提高研究生国家助学金标准。您对此怎么看？

王树国：给学生提高奖助学金标准是一件好事，有助于吸引更多的人从事研究工作。但我们这么大的国家，仅靠中央或地方财政很难支撑，这方面还可以通过其他方式来解决，比如很多硕士和博士都参与课题研究，在研究经费中，就应该允许支付学生的助学金。现在，部分国家重点项目、自然科学基金等项目，已允许用研究经费来支付学生的奖助学金。如果，今后能扩大允许支付学生奖助学金的课题范围，硕士和博士的奖助学金问题就能得到很大改善，也可以适当降低对国家财政的压力。

政知见：克隆羊诞生22年后的2018年，世界首例克隆诞生的灵长类动物——食蟹猴克隆体诞生于中国。其研究团队未曾走出国门，而自称“土鳖”。曾有一段时间，全社会似乎普遍仰视“海归”，而近年来“土鳖”也成果频出。您是否能感觉到中国本土学者正越来越自信？

王树国：我们自己培养的人才质量本来就很高，就应该自信。长期以来，很多突破性、原创性的研究成果都是土生土长的年轻人创造的，例如我国的航天领域，99%都是我们自己培养的学生，在高铁研发制造领域，主力也是我们自己培养的人才。

我们国家的引人用人政策也日渐完善，在从海外引进人才的同时，也非常重视自己培养人才的选拔和使用，能力的高低与本土培养还是海外归来没有必然联系，应该一视同仁，不论出身、不唯学历，只看水平、能力和贡献。

政知见：近来也有声音呼吁应给学者减“帽子”，说山川大河命名的学术头衔几乎都被用光了。您如何看待这一现象？

王树国：这反映了我们求才若渴的心态，以及国家对人才的重视。但这种乱象应该治理一下，目前各种人才头衔可能上百种了。起初对有作为有潜能的人，给个“帽子”未尝不可，但如果唯“帽子”论就不太合理了，我们应该按照其实际才能和贡献评价其真正价值所在，如果光看帽子的话，就太过简单了。

西安交大，65%的博士生自愿留在西部工作

政知见：1956年，交通大学师生放弃了舒适优越的条件，响应党和国家号召从上海迁往西安。总书记在2018新年贺词中，也讲到希望西安交大师生传承好西迁精神，为西部发展、国家建设奉献智慧和力量。您觉得现在的年轻人身上是否还有“西迁精神”？

王树国：西迁精神当然存在，至少全体交大人都是“西迁精神”的新传人。举个简单的例子，2017年，西安交大近50%的毕业生，65%的博士生自愿选择留在西部工作，将继续为西部的发展贡献力量。在人们纷纷谋求更好的生活条件时，西安交大的学生尤其是研究生，他们看到了西部未来发展的大好机遇，甘心植根于西部创业和发展。

政知见：您认为当下是否还存在西部难以留住人才的问题？

王树国：问题依然存在。和东部相比，西部的人才引进还有很大差距。真正消除这种不平衡，最终还是要靠西部自身的发展壮大，也希望在西部发展壮大之前，一批有志于为国家富强、民族复兴做贡献的年轻人能投身西部。就像深圳一样，当年拓荒的一代，是非常值得我们尊敬和怀念的。

政知见：西部要更好的留住人才，还有什么值得改进之处？

王树国：无论是物质条件还是政策方面，国家在资源配置上应该关注东西部之间的差距，并向西部倾斜。如果没有额外的政策激励，不平衡性可能会永远存在。当年开放深圳时，就出台了很多配套政策，才造就了深圳繁荣的今天。对选择在西部工作的年轻人，其薪酬待遇是否应适当提高，虽然他们不是为了钱而去，但至少应该让他们感知到，国家和社会在支持和重视他们。

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责任编辑：霍宇昂