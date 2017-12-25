蔡当局成立除暴特勤队号称反恐 网友：铲除异己用

原标题：蔡英文设机构铲除异己？台成立除暴特勤队号称反恐

台湾地区“刑事局”将警备队更名为“除暴特勤队”，25日上午揭牌成军。图片来自“中央社”。

海外网12月25日电 台湾地区“刑事局”将警备队更名为“除暴特勤队”，25日上午揭牌成军并宣称装备火力强大，将强化反恐力量。不过有网友质疑台当局是否具备相应能力，更因前有新党青年遭遇粗暴带走，有网友认为这是蔡当局为铲除异己做准备。

据台湾《联合报》报道，台湾地区“刑事局”将原本驻地的警备队，即起更名为“除暴特勤队”，相关负责人刘柏良在揭牌仪式表示，转型目的是应对犯罪型态改变，除支持侦办刑案。刘柏良甚至保释，“除暴特勤队”将和海外特警单位交流反恐训练。

据悉，“除暴特勤队”装备火力强大，配有MP5冲锋枪、M4突击步枪、SIG-SSG-2000型狙击枪、M4短程半自动支持狙击火力、GOLCK 19型手枪及SIG-P226型手枪等，将执行重大刑案攻坚、人质营救及人犯逮捕，并配合缉毒、打诈、肃枪、扫黑，“未来打击犯罪会扮演更吃重的角色”。为了争取转型，“刑事局”经过1年7个月争取，在上个月奉准成立。

不过消息一经发布，立即引来网友讨论。有台湾网友在社交平台质疑，台当局设立的类似机构太多，“迅雷、霹雳、维安，现在又多成立一个，高层不晓得在想什么” “维安部队究竟要用来干嘛，表演用吗？”据悉，台湾反恐力量除“警政署”特勤队、“海巡署”特勤队外，还包括陆军航空特战指挥部特勤队、陆军特战指挥部特战连、海军陆战队特勤队（2个）及“宪兵”特勤队。

更有网友指出，台湾未必有相应的作业能力和经费支持。“每个单位都有特勤单位时，特勤的意义在哪”“真的有那么多的特勤人员训练能量吗？真的有实质上的特勤作业能量、后勤支援、装备与作业经费支持吗？”

因前不久刚刚发生新党青年赴陆交流后遭遇台法务部门调查人员的粗暴对待，清早被闯门带走约谈，明明是证人却被当被告对待，23日台湾地区劳工团体大游行，深夜却遭遇强制驱离连律师也被抓捕。此时成立特勤队引起网友质疑是铲除异己的手段，“黑机构太多”、“蔡英文的私人卫队”、“准备整肃人民”、“锦衣卫，铲除异己用？”“查水表，抓劳团律师会用到吗？”。

责任编辑：张建利