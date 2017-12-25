孙政才又被这本杂志点名 系其落马后第三次

原标题：第三次！孙政才又被这本杂志点名了

最新一期《中国纪检监察》杂志发表题为《重庆：以政治建设为统领深化全面从严治党》的文章。文章表示，政治纪律和政治规矩是坚决维护党中央权威和集中统一领导的根本保证。

文章再次点名重庆两任落马市委书记薄熙来和孙政才的名字。

文章称，薄熙来、孙政才是政治腐败的典型。薄熙来在重庆自立旗帜、标新立异，搞“独立王国”；孙政才消极应付党中央决策部署，执意推行自己的主张，致使党中央决策部署在贯彻执行过程中变形走样。对此，重庆市立场坚定、态度鲜明：全面彻底干净清除孙政才恶劣影响和“薄、王”思想遗毒，坚决防止“七个有之”，坚决做到“五个必须”。

全市各级党组织相继召开专题民主生活会和专题组织生活会，紧密联系孙政才严重违纪案和“薄、王”案件，把自己摆进去，认真对照检查，深入查找存在的问题。

为什么说再次呢？因为这已经是孙政才7月份被调查后第三次被这本杂志点名了。

在《中国纪检监察杂志》2017年第17期刊发的两篇文章中，孙政才的名字被两次点到过。

《利剑出鞘，愈显锋芒——十八届中央巡视工作深化发展综述》一文中提到：8月30日，十八届中央第十二轮巡视整改情况全部向社会公开，党的历史上首次一届任期内中央巡视全覆盖由此胜利实现、完美收官。孙政才、苏荣、王珉、黄兴国等一批领导干部在巡视中应声落马，“病树”被及时拔除，守护了整片“森林”的枝繁叶茂。

另一篇文章《与时俱进改革创新——增强巡视工作针对性实效性》中提到：期间，对已巡视过的地方或部门，中央明确要求开展“回头看”。从第九轮开始，中央巡视每轮都安排对4个省区市开展“回头看”，截至目前已向16个省区市杀出“回马枪”并均有“老虎”被揪出，王珉、杨振超、杨鲁豫、黄兴国、孙政才等人应声落马。

除了中国纪检监察杂志，中国纪检监察报和重庆官方也都曾经点名薄熙来和孙政才。

12月8日的中国纪检监察报刊登了重庆市委常委、市纪委书记陈雍的文章——《推动巡视巡察向纵深发展》。文章称，从重庆来看，孙政才、薄熙来都是政治腐败的典型，问题总根子出在思想上政治上。在巡视巡察中要坚决贯彻中央通报精神，按照市委“破立并举”要求，全面清除孙政才恶劣影响和“薄、王”思想遗毒，从严肃党内政治生活出发，聚焦党内政治生态，举一反三，深挖细究，画好“政治画像”，实现重庆政治生态的根本好转。

11月20日的重庆日报在头版发表评论员文章《必须注重从政治上抓落实》。

文章称，薄熙来自立旗帜、标新立异，搞独立王国；孙政才懒政怠政、欺上瞒下，消极应付中央决策部署。这些严重违反党的政治纪律和政治规矩的行为，给党和人民事业带来严重危害，对重庆造成恶劣影响。当前要清除孙政才恶劣影响和肃清“薄、王”思想遗毒，要做到在思想上划清界限，工作上纠正偏差，影响上肃清余毒。

（来源：中国纪检监察杂志、中国纪检监察报、重庆日报）

责任编辑：张建利