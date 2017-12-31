原标题：2017最后一晚，各大卫视“跨年晚会”大比拼！他们到底在争什么？

2017年的最后一天（12月31日）到了，各大卫视抢占收视率的战火已经从电视剧、综艺节目蔓延到了一年一度的跨年晚会。

你在家里坐着，主持人、明星们在电视机里笑着、闹着，“卫视跨年晚会、“直播”就是你今晚的标配。所以以往每年12月31日的晚上，我们总是可以看到十几个卫视台同时举办跨年晚会的壮观景象。

但就在昨晚（30日），你打开电视后发现，浙江卫视竟已经在播“跨年晚会”了！这一幕让你误以为自己记错日子，“难道今天是跨年夜？”但实际却另有原因。。。。。。

五场卫视跨年晚会扎堆

据每经小编（微信号：nbdnews）梳理，今年拿到“直播牌照”的五家卫视已纷纷于自家公众平台进行宣传，并且他们的晚会时间都定于12月31日晚：

湖南卫视

江苏卫视

东方卫视

北京卫视

四川卫视

12年前（2005年），湖南卫视成为“新年跨年晚会”的先行者。12年间，几乎所有省级卫视都加入了跨年晚会的行列，跨年晚会已然是各大卫视台的必备节目。最疯狂的时候，一度有19家卫视台的跨年晚会同场竞技。

但从2014年起，广电总局一纸“节俭办晚会”和一纸“限制晚会数量”的“双限令”，让十多台卫视刷屏跨年晚会的场面成为历史。从2014年年底开始，广电总局原则上每年只给三家省级卫视的“跨年晚会”发“直播牌照”。

按照前两年的经验，很多没拿到“牌照”的一线卫视台们并不会就此罢手。于是便有了“12月30日提前跨年”、“视频网站直播跨年”等招数。浙江卫视就是个例子，其跨年演唱会在12月30日晚进行，而12月31日跨年夜放出的则是“思想盛宴”。

仅仅一天之隔，但不是12月31日的卫视直播，就意味着无缘“直播牌照”。

为何大家争相办跨年晚会？

据北京青年网消息，在2016-2017年跨年晚会中，湖南卫视成为最大赢家。拿下了CSM50城和全国网两个收视冠军。

全国网方面，湖南卫视以收视率3.59%，收视份额14.27%，遥遥领先于排名第二、第三的央视和浙江卫视跨年晚会，这一数据也创造了湖南卫视近三年的收视新高。其中，收视率峰值5.46%、份额峰值28.25%，出现在黄晓明唱两首神曲的时段。

CSM50城数据方面，虽然优势没那么明显，但仍以3.145%的成绩成为唯一破3%的卫视。紧随其后的是浙江卫视的2.650%和江苏卫视的2.213%，总共有三家卫视收视突破2%。错时播出的东方和北京则分别以1.492%和1.217%位居第三阵营。

综合去年的数据可发现，CSM50城收视率上，以往湖南卫视一家独大的局面逐渐演变为去年的三足鼎立，浙江卫视和东方卫视都从中分得一杯羹。

在2015年1月时，演唱公司制片人王莹与4A媒介购买公司赵立军为腾讯娱乐算了一笔账，根据市场平均价格，在只计算制作费和部分大牌明星酬劳的情况下，四家跨年晚会也是清一色赔钱，湖南卫视投入约1140万，收入约1130万，是四家卫视中赔钱最少的，江苏卫视赔近100万，东方和浙江赔掉约200多万。不过李永馨表示，对于这些年收入10-20亿的一线卫视而言，这点钱不算什么。

“没有一个台会承认自己亏本，都是媒体在算账。”一位业内资深人士对每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者表示。根据他的了解，卫视办跨年直播晚会其实是有挣的，只是挣得不多。很多明星是与卫视台有合作的，他们参加跨年晚会的实际要价没有外面报的那么高。

比如浙江卫视，自从《跑男》火了以后，每年跨年演唱会的压轴大戏就免不了“跑男几兄弟”，他们参加浙江台的跨年晚会也算是“自家人”不用那么贵的出场费的。

“但对于卫视台来说，最重要的还是挣一个名，给广告客户看，他们有这个实力。对明年的招商有好处的。”上述业内人士称。

据《北京日报》报道称，就在2015年湖南卫视宣布跨年调档当日，东方卫视和江苏卫视先后调高了跨年晚会的广告价格，东方卫视42万元/15秒，江苏卫视目前的价格为45万元/15秒。

今年将带来一股“清流”

为避免同质化，今年各大卫视的跨年晚会无论在内容还是形式上都有不小的创新变化，在娱乐的同时更注重文化内涵，带来了一股“清流”。

央视

据法制晚报报道称，央视2018跨年晚会主题为“起航2018”，晚会嘉宾包括孙杨、张艺兴、沙溢、胡可、刘嘉玲、杨宗纬、秦海璐、徐帆等。

不仅如此，2017年发生的大事件也将贯穿整场晚会……同时，央视还邀请了2017年国家大事件背后默默奉献的人，故宫文物修复师王津、航空“手艺人”胡双钱等将受邀来到晚会现场。

看完一场晚会等于知悉整个2017年的大事件及其幕后的英雄们，不得不说这是一场“长知识”的晚会。

江苏卫视

江苏卫视跨年晚会的主题为“让幸福照亮你”。与其他平台相比，江苏卫视跨年更倾向于纯粹的演唱会，这台演唱会还强调自己将全程直播而且全部真唱。在江苏卫视跨年演唱会的歌手名单中，既有李宗盛、张信哲、周华健、陈慧娴等顶级歌手，也有汪苏泷、PGOne、毛不易、GAI、艾福杰尼、黄旭、VAVA、李宇春等歌坛唱将。

北京卫视

北京卫视跨年晚会的主题为“环球跨年冰雪盛典”。此次北京卫视携手河北卫视、黑龙江卫视共同举办，演出分三个会场：主会场北京水立方，分会场河北崇礼太舞滑雪场、哈尔滨冰雪大世界。

在嘉宾方面，潘粤明、关晓彤、夏雨、于毅等演员以及张继科、孙杨、惠若琪等奥运健儿将跨界献唱，韩红、刘欢、毛阿敏、崔健、朴树、许巍、黑豹乐队等实力歌手将重现经典。

湖南卫视

湖南卫视跨年晚会的主题为“快乐相伴，青春我敢”。今年湖南卫视继续坚持青春风路线，邀请的嘉宾有田馥甄、蔡依林、罗志祥、杨洋、张惠妹、TFboys、李健等。此外，今年在湖南卫视播出的综艺节目《亲爱的客栈》和《中餐厅》中的嘉宾也将参与跨年夜，黄晓明和赵薇这对老友也会同台露脸。

不仅如此，湖南卫视跨年演唱会将首次开启全网直播，除登陆湖南卫视和芒果TV之外，腾讯视频、爱奇艺、优酷也将同步直播。

四川卫视

四川卫视跨年晚会的主题为“花开天下”，将于今日20点30分在澳门金光综艺馆举办，并设有成都都江堰分会场。李健、郑秀文、羽泉、张靓颖、黄琦珊、王铮亮等加盟。

值得一提的是，今年四川卫视还加入了“非遗”，元素将四川非遗艺术表演与流行音乐相结合，赋予了跨年晚会更深刻的文化内涵。

责任编辑：张建利