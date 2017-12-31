原标题：贾跃亭妻子甘薇称已回国 未见贾跃亭本人

今天（31日）早上，贾跃亭妻子甘薇在微博宣称，已经归国到达北京。但对于贾跃亭是否一同归国一事，甘薇并未提及。

本月25日，北京证监局发布通告，责令乐视网前任董事长贾跃亭于2017年12月31日前回国，切实履行公司实际控制人应尽义务，配合解决公司问题，稳妥处理公司风险，切实保护投资者合法权益。

根据通告，贾跃亭作为乐视网实际控制人及前任董事长，在公司急需资金时未履行对上市公司提供无息借款承诺，北京证监局已对贾跃亭违反承诺的行为出具《关于贾跃亭采取责令改正行政监管措施的决定》（北京证监局行政监管措施[2017]149号），截至目前贾跃亭仍未履行承诺且未向北京证监局报送整改报告。

29日，深圳交易所官网也发布了一份《关于对乐视网信息技术（北京）股份有限公司股东贾跃亭、贾跃芳给予公开谴责处分的公告。（央视 张歆）

让贾跃亭回国，到底有啥办法？

△图/视觉中国

在今年9月13日，北京市证监局下发了《关于对贾跃亭的监管关注函》要求其见文后立即回国，妥善处置公司面临的种种问题。此后，也通过上市公司多次向其传达了回国履责的要求，但一直未见其采取相关行动。北京证监局第二次发文要求贾跃亭回国，这一次会有不一样的结果吗？如果贾跃亭一直待在美国不回国，我们能不能采取一定的措施，迫使他回国呢？ 详细>>

深交所公开谴责处分贾跃亭姐弟 失信行为将记录在案

承诺失信，股价受到影响，深交所29日晚发文对贾跃亭姐弟公开进行谴责处分。

事实显示，随着乐视资金链危机爆发，贾跃亭姐弟对乐视的无息借款承诺未能继续履行，也未能借足5年，相关借款却全部又归还给了贾跃亭姐弟。也就是说，贾跃亭姐弟对乐视网的借款后来被全部抽走。

深交所表示，对于贾跃亭、贾跃芳未履行承诺的违规行为及深交所给予的处分，深交所将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。详细>>

律师：失信行为直接影响二级市场股价

贾跃亭姐弟减持套现，借款承诺却没有兑现，这会对股票市场有怎样的影响呢？

北京安理律师事务所 包华：上市公司的管理过程之中，贾跃亭作为实际控制人，以及当时公司的大股东，进行了减持，而且对于上市公司的广大的投资者给过一个承诺，就是我投资然后减资下来所有的款项，可以无息地借给上市公司开展进一步的业务。按说大股东减持对于广大的投资人来说其实是一个利空，也就是对大家来讲，大股东也开始减持了， 所以中小投资人是有卖出的这方面的想法的。但是当大股东减持之后还能把资金无偿地借给上市公司继续使用的话， 对于这家公司反倒是个利多，也就是广大的投资人会基于这样的一个大股东的表态，而继续持有股票，甚至继续买入股票。那么这样的一个表态其实对于二级市场的价格影响是直接的。

责任编辑：刘光博