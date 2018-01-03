黑龙江:对欺客宰客问题零容忍出重拳 按上限处罚

中新网哈尔滨1月3日电 （记者 王琳）正值黑龙江冰雪旅游旺季，当地官方于3日召开电视电话会议，全面部署冬季旅游市场综合监管工作。会议称“旅游市场秩序整治任务依然艰巨”，对不合理低价游、欺客宰客、强迫收费等冰雪旅游频发问题要零容忍、出重拳、依法按上限处罚。
针对不合理低价游、欺客宰客、强迫收费等冰雪旅游频发问题，黑龙江省旅游发展委员会主任锡东光在会上表示，要零容忍、出重拳、依法按上限处罚，坚决予以打击，并公开曝光；通过开展市场秩序整治、大力查办案件和加强旅游诚信监管，增强综合监管威慑力度；通过强化组织领导、狠抓隐患排查整改、加强应急值守和做好安全提示，确保旅游安全形势稳定。
“要看到黑龙江省旅游业发展取得的积极变化，正视存在的问题和差距。”黑龙江省副省长孙东生强调，近年来，黑龙江着力加强旅游市场监管和文明旅游工作，取得了显著成绩。但是，还存在着思想认识不到位，旅游行业规范化管理和文明服务水平还不高，旅游市场违法违规行为屡禁不绝等问题和短板，市场秩序整治任务依然艰巨。（完）
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