原标题：76军军长范承才少将升任中部战区陆军司令员，接替张旭东
据解放军中部战区陆军政治工作部微信公号“忠诚号”报道，1月3日，战区陆军机关训练场上战味弥漫，在聆听了全军最高统帅习主席下达的新年度开训动员命令后，战区陆军范承才司令员带领官兵面向军旗举起右拳庄严宣誓。
根据上述报道，此前担任第76集团军军长的范承才少将已升任中部战区陆军司令员。
公开报道显示，范承才曾任原第14集团军副军长、西部战区陆军副司令员等职，最晚于2017年6月底出任第76集团军军长一职，少将军衔。
第76集团军隶属于西部战区陆军。范承才曾介绍说，在13个集团军中，76集团军依托基础最薄弱、驻地海拔最高、自然条件最苦。
此前，担任中部战区陆军司令员一职的是张旭东。
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