新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

76军军长范承才少将升任中部战区陆军司令员

76军军长范承才少将升任中部战区陆军司令员
2018年01月03日 21:55 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：76军军长范承才少将升任中部战区陆军司令员，接替张旭东

　　据解放军中部战区陆军政治工作部微信公号“忠诚号”报道，1月3日，战区陆军机关训练场上战味弥漫，在聆听了全军最高统帅习主席下达的新年度开训动员命令后，战区陆军范承才司令员带领官兵面向军旗举起右拳庄严宣誓。

　　根据上述报道，此前担任第76集团军军长的范承才少将已升任中部战区陆军司令员。

　　公开报道显示，范承才曾任原第14集团军副军长、西部战区陆军副司令员等职，最晚于2017年6月底出任第76集团军军长一职，少将军衔。

　　第76集团军隶属于西部战区陆军。范承才曾介绍说，在13个集团军中，76集团军依托基础最薄弱、驻地海拔最高、自然条件最苦。

　　此前，担任中部战区陆军司令员一职的是张旭东。

责任编辑：桂强

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区