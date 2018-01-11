中央纪委全会今起召开 新年反腐新部署引关注

原标题：中央纪委全会今起召开 反腐新部署引期待

中新网客户端北京1月11日电（记者 阚枫）今起至13日，十九届中央纪委二次全会将举行。十九大后，中国反腐败高压态势力度不减。全面从严治党不停歇，反腐败决不半途而废，新年伊始，中央纪委有哪些新部署、新动作，引发关注。

资料图：2017年10月18日上午，中国共产党第十九次全国代表大会在北京人民大会堂开幕。 中新社记者 刘震 摄

不松劲、不停步、再出发，十九大后已打落五“虎”

去年12月27日召开的中央政治局会议同意，今年1月11日至13日召开十九届中央纪律检查委员会第二次全体会议。

2018年是全面贯彻十九大精神的开局之年，这其中，中国的反腐如何开局，受到国内外舆论关注。

十九大闭幕至今，无论是打虎拍蝇，还是整饬作风，都显现出矢志不渝的反腐决心。鲁炜、刘强、张杰辉、冯新柱、季缃绮，两个多月来，五只“老虎”应声落马。

此外，铲除不正之风、强力追赃追逃、严惩群众身边的腐败、严肃问责扶贫领域违纪违规官员等等，十九大后，高压反腐、从严治党上紧发条。

中国特色社会主义进入新时代后，从严治党将有什么新部署、新思路，这次中央纪委全会，备受关注。

资料图：2017年11月4日，十二届全国人大常委会第三十次会议通过关于在全国各地推开国家监察体制改革试点工作的决定。 中新社记者 杜洋 摄

新起步，反腐制度之笼引期待

去年11月，国家监察体制改革试点在全国推开，当前，多省份明确了省市县三级监察委的挂牌时间表，国家监察委员会也将在今年组建。

从立法层面，去年12月，全国人大常委会会议决定将国家监察法草案提请十三届全国人大一次会议审议。

作为中国特色的国家反腐败机构，国家监察委如何开局？作为反腐败国家立法的国家监察法如何显威？无疑，国家监察体制改革也是观察今年中国反腐的重要切入点。

此外，诸如，被称为“反腐利剑”的巡视制度在十九大后如何越磨越利，过去五年出台的诸多从严治党的条例准则、制度规章如何持续显威等等，展望中国未来的反腐之路，扎牢制度之笼，依旧引人期待。

资料图：2015年10月21日上午，海南省公安厅组织党员干部前往海南省反腐倡廉警示教育基地参观受教。洪坚鹏 摄

今年反腐怎么干？中央已释放这些信号

今年的反腐工作怎么干？去年12月27日举行的中央政治局会议上已经透露了一些信号。

这次会议提出，“中国特色社会主义进入新时代，我们党一定要有新气象新作为。要把全面从严治党长期坚持下去，将反腐败斗争进行到底，决不半途而废。”

这次会议透露的今后一个时期从严治党的主要着力点也引发关注。

例如，严肃查处对党不忠诚不老实、阳奉阴违的“两面人”；重点纠正形式主义、官僚主义问题，坚决反对特权思想、特权现象；严厉整治发生在群众身边的腐败和作风问题；建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍。

此外，这次会议提到，重点审查党的十八大以来不收敛、不收手，问题线索集中、群众反映强烈，现在重要领导岗位、可能还要提拔使用的领导干部，严肃查处政治问题和腐败问题通过利益输送相互交织，在党内培植个人势力、结成利益集团的行为。

资料图：中国共产党第十八届中央纪律检查委员会第八次全体会议，于2017年10月9日在北京举行。中央纪委监察部网站 徐梦龙 摄

背景资料：中纪委全会怎样开？

本次会议是十九届中纪委第二次召开全体会议，在此之前，十九大选举产生的新一届中纪委，已于去年10月25日召开了第一次全体会议。那次会议选举了十九届中央纪律检查委员会书记、副书记和常务委员会委员。

自1979年中共纪检监察机构重新恢复运转以来，中纪委各次全会的会期逐步规律化。记者查阅资料发现，第十六届（2002年-2007年）、第十七届（2007年-2012年）、第十八届（2012年—2017年）中纪委的五年任期内均分别召开了八次全会。

第一次全会一般与党的全会同日举行，研究人事问题，选举产生中纪委书记、副书记和常委，并报中央委员会批准。第八次全会召开的时间一般是在党代会之前，议题是审议并通过中纪委向党代会的工作报告。任期中段的第四次全会，则一般紧随中央全会召开，会议主题也与中央全会高度契合。

在会议时间的安排上，除了上述三次全会，余下的中纪委全会都在年初召开。这样的全会每届一共有5次，恰好在任期内每年召开一次。（完）

责任编辑：张建利