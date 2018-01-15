德国央行宣布将把人民币纳入外汇储备

原标题：德国央行将把人民币纳入外汇储备

资料图。 中新网记者 李金磊 摄

中新社柏林1月15日电 （记者 彭大伟）德媒15日报道称，德国联邦银行（德国央行）已宣布将把人民币资产纳入其外汇储备。德国央行当天向中新社记者证实了这一消息。

德国《商报》等媒体报道称，德国央行执行委员会委员东布雷（Andreas Dombret）15日在中国香港举行的一场论坛上表示，德国央行已决定将其部分外汇储备用于投资人民币资产。

当天，德国央行媒体负责人应询向中新社记者证实了这一消息的真实性。

“德国联邦银行执行委员会已于2017年夏天作出决定，未来将以人民币形式开展投资。”该负责人表示，待组织上和技术上的准备都完成后，德国央行将实施上述计划。不过，该负责人并未透露德国央行计划投资等值多少欧元的人民币资产。

德国央行是欧元区储备规模最大的央行之一。在此之前，欧洲央行于2017年6月宣布，其已于当年上半年完成对等额5亿欧元的人民币外汇储备的投资。

近年来，人民币国际化程度不断提高。2016年10月1日，人民币正式纳入国际货币基金组织特别提款权（SDR）货币篮子。根据中国人民银行发布的《2017年人民币国际化报告》，环球银行金融电信协会（SWIFT）统计数据显示，2016年12月，人民币成为全球第6大支付货币，市场占有率为1.68%。（完）

责任编辑：张建利